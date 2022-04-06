Российские пограничники блокировали въезд граждан Украины в Латвию

С начала войны Министерство иностранных дел оказывало помощь Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) в выдаче долгосрочных виз украинским беженцам за счет более быстрого оформления документов. Министерство иностранных дел направило 13 сотрудников PMLP для оказания помощи, и с 5 марта было выдано более 10 000 виз.

Министерство иностранных дел выявило несколько случаев, когда приехавшие в Россию украинцы хотели попасть в Латвию, но им чинились препятствия.

"Были моменты, когда мы получали известия о том, что российские пограничники препятствуют пересечению российско-латвийской границы гражданами Украины под предлогом само собой разумеющихся причин. Так было, например, с детьми, путешествующими с родителями, у которых не было паспорта на ребенка, а только свидетельство о рождении", - заявил чиновник.

Учитывая, что Латвийская пограничная служба выдает визы уже на границе, в последние дни таких случаев не выявлено.

Глава PMLP Майра Розе сообщила депутатам, что изначально визы выдавались населению Украины в Риге, но сейчас видно, что популярными местами выдачи этих документов являются Юрмала, Лиепая, Елгава и Цесис.

Уже сообщалось, что с начала войны 12 920 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 8722 человека, по информации, собранной Министерством внутренних дел, нуждались в жилье.

Из 12 920 гражданских лиц 10 641 человек получил гуманитарную визу, а 2279 - разрешение на временное проживание.

Всего украинские беженцы обращались за различной помощью 19 247 раз.

Несмотря на создание информационной системы, точное количество беженцев, прибывающих в Латвию, пока неизвестно. Это станет известно после ввода данных в эту систему.

При этом граждане Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи с проживанием, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Изначально Латвия подготовила план приема 10 000 украинских беженцев в Латвии, но теперь МВД подготовит план приема от 30 000 до 40 000 беженцев, сообщил LETA во вторник, 5 апреля, представитель министерства Димитрий Трофимов.

Министр внутренних дел Мария Голубева также признала во вторник, 5 апреля, после заседания правительства, что первоначально запланированное количество беженцев в 10 000 человек было превышено, поэтому Министерство внутренних дел готовит следующий этап плана приема.

Чтобы договориться об этом, сначала необходимо определить ресурсы, имеющиеся в стране, которые можно направить для поддержки. Планируется сделать это на следующей неделе.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение.