Цены на электроэнергию снова выросли

После умеренного снижения в первые два месяца года в марте цены на электроэнергию в Европе вновь выросли, значительно превысив свой исторический максимум в декабре 2021 года, в то время как в странах Балтии и во взаимосвязанных торговых зонах - Польше, четвертой торговой зоне Швеции и Финляндии цены выросли не так значительно, не превысив прошлогодний рекорд.

Рост цен в Европе в марте 2022 года был вызван комбинацией факторов: более низкой выработкой ветроэлектростанций по сравнению с рекордными максимумами в январе и феврале, ростом цен на газ после российского вторжения на Украину и ценами квот на выбросы углекислого газа (CO2), которые, хотя и упали на 18% в марте, по-прежнему остаются высокими.

Импорт электроэнергии в страны Балтии из России в марте сократился на 38% по сравнению с февралем и на 62% по сравнению с мартом 2021 года,

поскольку с 3 марта из-за вторжения России на Украину существенно ограничены возможности России по экспорту электроэнергии в страны Балтии в целях снижения потенциального риска негативного воздействия на надежность и стабильность работы балтийских систем электропередачи.

Импорт из Финляндии в страны Балтии в марте вырос на 23%, а из Швеции и Польши - на 7% и 13% соответственно, при этом общий экспорт европейских стран в страны Балтии увеличился на 10% по сравнению с февралем и на 42% по сравнению с мартом 2021 года.

Увеличение импорта из Финляндии было обусловлено значительно более низкими ценами на электроэнергию, а также наличием интерконнекторов - они были загружены на 95% в течение месяца.

Средняя цена на электроэнергию в Финляндии в марте составляла 86,48 евро за МВт/ч, в том числе в течение 34% времени она была равна цене электроэнергии в Эстонии. Большая разница между балтийскими ценами и ценами в Финляндии указывает на то, что, хотя вся установленная мощность финско-эстонского интерконнектора была доступна рынку, местное производство в странах Балтии при такой низкой цене недостаточно.

В Финляндии низкая цена на электроэнергию обусловлена более дешевой электроэнергией, доступной в прилегающих зонах, техническими ограничениями на экспорт в другие торговые зоны Швеции и достаточным объемом местного производства, готового работать по такой цене.

Augstsprieguma tīkls сообщает, что 14 марта к сети был подключен новый третий блок АЭС "Олкилуото", что обеспечило дополнительные 400 мегаватт дополнительной постоянной мощности в сети.

Импорт из России в Финляндию, в отличие от стран Балтии, не сократился, а увеличился за последний год, и на данный момент не происходит сокращение торговых мощностей как для доли двусторонней торговли, так и для той доли, по которой торговля ведется посредством биржи "Nord Pool".

Augstsprieguma tīkls является крупнейшим акционером оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) - компании принадлежат 68,46% акций Conexus.