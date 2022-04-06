Украина сегодня: Кремль не хочет убивать Зеленского. Военные преступления в Буче

Джо Байден назвал убийства в Буче - "военным преступлением", Борис Джонсон - "близким к геноциду". В свою очередь, российские власти все отрицают, при этом не предъявляя весомых доказательств своей непричастности:

Дмитрий Песков сказал: то, что российские войска покинули Киевскую область - это "жест доброй воли"

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что: “Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется”.

Трагическая история гибели 4-х летнего мальчика Саши. Он с бабушкой спасался от войны на лодке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского.

Продолжается высылка российских дипломатов из стран Европы. Сегодня дипломатические работники были высланы из:

Греции - 12 дипломатов

Норвегии - 3 дипломата

Люксембурга - 1 дипломат

Латвия предоставила Украине военную технику, в том числе оружие, на сумму более 200 млн евро.

На войне есть место не только смерти, но и любви. Украинские волонтеры - медсестра и врач - решили не ждать и официально подтвердить свои чувства.

Российские войска скоро покинут Херсон, а Николаевскую область уже покинули, сообщил советник канцелярии президента Украины Алексей Арестович.

По утверждением военного эксперта России вступила в следующую фазу, когда она сосредоточилась на боевых действиях на юге и юго-востоке, а первая фаза со всеобъемлющим вторжением потерпела неудачу.

Вот уже второй месяц идет война в Украине. Какие сценарии развития событий и когда ждать окончания войны? Насколько велики риски прямого военного конфликта между Россией и НАТО? Эффективны ли санкции? Об этом RUS TVNET поговорил с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.

Минобороны России обнародовала сводку с фронта:

Утром 6 апреля были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Поражены 24 военных объекта, такие как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склады и опорные пункты.

Сбиты четыре беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка.

Главное из сводки генштаба Украины

Российская армия пытается закрепиться на юго-западе Украины, возможно, используя территорию Приднестровья и его аэродромы.

Россия продолжает вербовать иностранных наемников.

Идут обстрелы Харькова, в Мариуполе и в ряде населенных пунктов Донецкой области продолжаются бои.

За последние сутки Украина сбила восемь крылатых ракет