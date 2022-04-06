Латвия хочет заморозить финансовые активы санаториев "Беларусь" и "Янтарный берег"

Администрация суда обратилась в суд с просьбой оценить замораживание недвижимости в двух санаториях Юрмалы. Санаторий "Белоруссия" принадлежит Беларуси в лице Офиса Президента и поэтому фактически контролируется резидентом Александром Лукашенко.
Санаторий "Янтарный берег" является филиалом Управления делами президента РФ "БОР", поэтому контролируется президентом России Владимиром Путиным.
Оба санатория также включены в Регистр предприятий в списке юридических лиц, привлеченных к санкциям.
Уже сообщалось, что Министерство юстиции приняло решение о замораживании активов "Дома Москвы".
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