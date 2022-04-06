Ринкевич: Если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе

В МИД Латвии сообщили, что сегодня министр встретился с министрами иностранных дел стран Балтии и Бенилюкса, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также рассмотреть возможные дальнейшие шаги против российской агрессии.

В ходе встречи Ринкевич указал, что тесное взаимодействие с союзниками в Европейском союзе (ЕС) важно как для оказания поддержки Украине, так и для поддержания жесткой политики санкций и международной изоляции в отношении России и Беларуси.

Министр выразил поддержку дальнейшим ограничительным мерам в отношении основных источников доходов России, включая нефть и уголь, и запрет захода российских судов в порты ЕС.

Он считает, что если Россию не остановить на Украине, она продолжит агрессию в Европе.

Он добавил, что также необходимо продолжать поддерживать Украину.

"Замораживание войны не в наших интересах, а в том, чтобы Украина победила. Договоренность о прекращении войны может быть достигнута только путем прямых переговоров между Украиной и Россией", - сказал министр.

Эдгар Ринкевич подчеркнул необходимость размещения постоянных сил НАТО в Балтийском регионе с учетом ситуации с безопасностью в регионе.