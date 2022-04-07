Киев начал оживать. Наш репортаж

Одна из кофеен в центре Киева, 5 апреля 2022 года ФОТО: DW

Утром 5 апреля столица Украины снова содрогалась от грохота взрывов на северо-западе. Но они не пугали новоприбывших. "Мы же регулярно новости читаем, знаем, что это саперы разминируют Бучу и другие пригороды. Как только увидели, что там натворили россияне, сразу решили возвращаться. Наша киевская квартира осталась невредимой, а мне пора браться за оружие или восстанавливать разрушенное", - сказал Андрей. Его жена тоже соскучились по своему городу и готовы терпеть опасность и неудобства, лишь бы вернуться домой.

Оживление на улицах

Андрей порадовался возможности добраться домой, не тратясь на такси. Как раз 5 апреля полноценно заработали центральные станции метро - с начала войны они использовались только как бомбоубежища и поезда на них не останавливались. По сообщению киевских властей, в столице вышли на маршруты около 150 автобусов и более 30 трамваев. Такси тоже вернулись к довоенным тарифам на пассажирские перевозки.

За последнюю неделю на киевских дорогах значительно прибавилось машин. Вернулись и привычные пробки на автомагистралях. Однако сейчас они образуются на блокпостах и на въездах на мосты через Днепр, где у водителей и пассажиров проверяют документы.

Рубли в Киеве больше никому не нужны ФОТО: DW

Еще в последние дни марта в киевских супермаркетах заполнились ранее пустые полки. С одной стороны, спал ажиотаж, а с другой - вместо преимущественно импортных продуктов, которые доставлялись в первые дни войны гуманитарными конвоями, на полках появились привычные товары украинских производителей - от кондитерских изделий до свежего мяса и молочных продуктов. Ежедневно киевская мэрия сообщает о работе в разных районах столицы фермерских мини-ярмарок, где можно купить картофель, овощи для борща, бакалейные товары и т.д.

"Мы бы уже давно к вам приехали, но добраться с левого берега на правый можно только через два часа из-за пробок на мостах и бесконечных блокпостов. А еще, как только мы выезжали, начинали выть сирены воздушной тревоги и приходилось возвращаться", - рассказал в разговоре с DW фермер, развернувший передвижной прилавок в центре Киева.

В последнюю неделю, еще до отступления российских войск из Киевской области, воздушных тревог в столице стало гораздо меньше, а звуки перестрелок в ходе уличных боев с диверсантами постепенно утихли. Только жителей некоторых окраин города беспокоили отзвуки стрельбы, но, как выяснилось, это не бои - в ближайших лесах проходят подготовку бойцы киевской территориальной обороны.

Чашка кофе под вой сирен