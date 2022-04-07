Блинкен: У Украины будет 10 противотанковых систем на каждый российский танк

По его словам, конфликт в Украине может затянуться, но он не видит ни одного потенциального сценария, при котором Киев не одержал бы победу.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в среду New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что в США находится группа украинских военнослужащих, которые в рамках давно запланированной программы тренингов обучаются обращению с дронами Switchblade.

Одноразовые беспилотники-камикадзе Switchblade разработаны армией США в ходе боевых действий в Афганистане как "барражирующий боеприпас", который весит всего 2,7 кг и умещается в рюкзаке, то есть может переноситься одним военнослужащим.

15 марта Белый дом заявил, что поставит Украине 100 таких беспилотников в рамках пакета помощи на общую сумму 800 миллионов долларов.

Для использования ряда систем необходимо обучение и техобслуживание

До сих пор США передавали вооруженным силам Украины противотанковое вооружение, в частности Javelin, и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. "На чем мы сосредоточены сейчас, так это на поставках в Украину систем, которые они могут использовать уже сейчас, использовать эффективно", - заявил в среду Блинкен перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, пишет DW.

"В то же время мы рассматриваем другие системы, некоторые из них более крупные и сложные, которые могут быть полезными и важными в будущем. Но использованию которых украинцев нужно обучить. Потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать, после чего их немедленно можно использовать. Требуется обучение. Требуется техническое обслуживание", - добавил Блинкен.

Напомним, что Киев уже давно просит западных партнеров предоставить ему более тяжелые вооружения. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед саммитом НАТО, просил боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.