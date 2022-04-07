Левитс посетит с рабочим визитом Молдову. На обратном пути самолет захватит беженцев

Также будут обсуждаться укрепление отношений между странами и реформы по евроинтеграции Молдовы.
Президента будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, которые в ходе визита встретятся с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.
В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.
Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент отправится с визитом в Молдову, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев.
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