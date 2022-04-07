Левитс посетит с рабочим визитом Молдову. На обратном пути самолет захватит беженцев

Также будут обсуждаться укрепление отношений между странами и реформы по евроинтеграции Молдовы.

Президента будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, которые в ходе визита встретятся с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.

Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент отправится с визитом в Молдову, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев.