Чт, 7.04.2022
Национальность не так важна, важны те мысли, которые вы высказываете. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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Левитс посетит с рабочим визитом Молдову. На обратном пути самолет захватит беженцев

Президент Латвии Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс сегодня посетит с рабочим визитом Кишинев, где обсудит с президентом Молдовы Майей Санду геополитическую ситуацию и безопасность в регионе, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Также будут обсуждаться укрепление отношений между странами и реформы по евроинтеграции Молдовы.

Президента будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, которые в ходе визита встретятся с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.

Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент отправится с визитом в Молдову, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев.

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