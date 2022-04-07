Выявлено 1072 новых случая Covid-19, умерли 3 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1072 новых случая Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1072 новых случая Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
Все не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 332 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 740 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1176,3 случая.
Всего вчера было сделано 5220 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20,5%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 806 425 жителей Латвии, скончались 5646 человек.
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