Рижанка полгода ждала обследования. Процедуру аннулировали из-за небольшого опоздания

О сложившейся ситуации рижанка Елена рассказывает: "Меня записали на магнитный резонанс сердца - это очень редкая в Латвии процедура, как мне рассказали, ее делают только в больнице Страдиня.

Я пыталась записаться на обследование с ноября, тогда мне сказали, что все занято.

В декабре меня поставили в очередь, сказали, что в очереди нужно ждать от трех до шести месяцев, в ней ждут уже 3000 человек. Меня записали на 9:30 9 марта".

Женщина указала, что пыталась договориться о возможности позвонить врачу, однако работники больницы ответили ей, что не будут звонить, так как врач не принимает, если пациент опоздал хотя бы на минуту.

Представитель Клинической университетской больницы им П. Страдиня Янита Вейнберга поясняет: "Если мы идем только к врачу, то сценарий гораздо проще - оформляются документы и все.

Если же мы говорим о каких-то отдельных обследованиях, если специальные обследования с контрастным веществом, соответственно, время, пока мы не дойдем до самого процесса, сложнее и дольше. Наши записи на конкретные обследования обычно создаются с интервалом в 30 минут, очереди длинные, и мы стараемся обслуживать максимальное число пациентов".

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