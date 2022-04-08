Пт, 8.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Часть 2 ⟩ Музеи в Латвии, которые украинцы могут посетить бесплатно

Многие латвийские музеи выражают свою поддержку Украине и приглашают украинских беженцев бесплатно посетить свои экспозиции. Собрали всю нужную информацию о таких местах в одном месте. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным местам в Латвии.

Рижский мотормузей

Экспозиция Рижского мотормузея включает в себя более 230 автомобилей, мотоциклов и мопедов с конца XIX до конца XX века. В музее представлены спортивные и военные машины, автомобили латвийского производства, лимузины и авто 30-x годов.

Для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины. 

Время работы: каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника).

Адрес: улица Сергея Эйзенштейна, 8, Рига.

Больше информации о музее здесь.

Бауский филиал Рижского мотормузея

На площади в 400 кв. м выставлено около 30 единиц техники, которая отражает историю автомобилизации Латвии и мира в XX веке, также представлена сельскохозяйственная техника и бытовые приборы.

Время работы: с 10:00 до 18:00 (понедельник и вторник - выходные).

Адрес: улица Дерпелес, 2, Бауска

Для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Латвийский национальный художественный музей

Латвийский национальный художественный музей - один из старейших музеев Риги, основанный в 1869 году.

В собрании музея свыше 52 000 экспонатов. Все экспонаты разделены на коллекции. Коллекция искусства Латвии является одной из крупнейших в мире и отражает историю развития живописи, графики и скульптуры в Латвии с середины XVIII века до настоящего времени. 

Время работы: вт., ср., чт. - с 10:00 до 18:00, пт. - с 10:00 до 20:00, сб., вск. - 10:00 до 17:00.

Адрес: площадь Яниса Розенталя, 1, Рига.

Больше информации о работе музея здесь.

Для жителей из Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Художественный музей "Рижская биржа"

Музей зарубежного искусства - один из самых крупных художественных музеев Латвии - является одной из главных достопримечательностей города Риги. Со времени своего открытия в 1920 году и до 2010 года музей находился в южном крыле Рижского замка. В 2012 году музей снова открылся в здании бывшей Рижской биржи. 

Адрес: Домская площадь, 6, Рига.

Время работы: вт., ср., чт. - с 10:00 до 18:00, пт. - с 10:00 до 20:00, сб., вск. - 10:00 до 17:00.

Больше информации о работе музея здесь

Для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Aрт-центр Zuzeum

Aрт-центр Zuzeum является домом коллекции Зузансов - самой крупной частной коллекции латвийского искусства в мире.

Ядро коллекции составляет искусство конца XIX века и модернизм первой половины XX века, искусство советского периода 1950–1980 годов, а также работы современных латвийских художников. В коллекции представлены как известные мастера, так и аутсайдеры и диссиденты.

После посещения музея можно также подняться на террасу на крыше здания, откуда открывается вид на город. Терраса открыта для посетителей Zuzeum весь год. 

Время работы: каждый день с 12:00 до 19:00.

Адрес: улица Лачплеша, 101, Рига.

Больше информации об арт-центре здесь.

Для жителей Украины вход в арт-центр бесплатный при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также жители Украины могут получить бесплатный безалкогольный напиток, круассан или чиа-пудинг в кафе Zuzeum.

В арт-центре Zuzeum для украинцев доступны бесплатные экскурсии с гидом, занятия йогой и детские занятия в творческой мастерской. 

Больше информации о поддержке украинских граждан здесь

Латвийский национальный музей природы

Латвийский национальный музей природы является старейшим комплексным естественнонаучным музеем Балтии и самым большим комплексным хранилищем природных богатств Латвии. 

Музей собирает и хранит коллекции предметов природы Латвии и мира, проводит их научное исследование и популяризацию путем создания экспозиций, выставок и другими методами. 

В музее до 15 мая доступна выставка "Украинская природа в нашем музее". В экспозициях музея особенно выделены предметы, которые доставлены из Украины и представляют собой ценности украинской земли и хранятся в музейных коллекциях, находящихся в Украине.

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Время работы: ср., пт. - с 10:00 до 17:00, чт. - с 10:00 до 19:00, сб., вск. - с 11:00 до 17:00.

Адрес: улица Кр. Барона, 4, Рига.

Больше информации о посещении музея здесь.

Национальный музей истории Латвии

Латвийский национальный музей истории насчитывает около 1 миллиона единиц хранения, составляющих уникальное и крупнейшее собрание материальных и духовных культурных ценностей Латвии.

Музей основан в 1869 году как Музей Рижского латышского общества. Основная экспозиция отражает историю Латвии с самых древних времен до начала XX века.

Время работы: каждый день с 10:00 до 17:00 (кроме понедельника). 

Адрес: бульвар Бривибас, 32, Рига.

Больше информации о работе музея здесь.

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Музей истории латвийской железной дороги

Отделение музея в Риге размещается в локомотиворемонтных мастерских XIX века, расположенных на левом берегу Даугавы, недалеко от нового здания Национальной библиотеки.

Музей знакомит с историей развития железных дорог Латвии, так же в музее находится самая большая в Балтии коллекция подвижного состава для ширококолейной железной дороги. Во время посещения музея можно узнать, как управляют движением поездов и как работают различные устройства на железной дороге.

Время работы: вт. - сб. с 10:00 до 17:00.

Адрес: бульвар Узварас, 2а, Рига.

С 18 марта по 31 декабря 2022 года для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении документа, удостоверяющего личность или статус беженца.

Елгавское отделение Музея истории латвийской железной дороги

Экспозиция музея истории железной дороги Латвии в Елгаве оборудована в жилом доме железнодорожников, построенном в 1904 году. Она позволяет узнать об одном из старейших и самом значимом железнодорожном узле в Латвии. Также в музее можно ознакомиться с целым рядом вещей, без которых работа на железной дороге невозможна.

Время работы: ср., пт., сб. - с 10:00 до17:00, чт. - с 11:00 до 19:00.

Адрес: улица Стацияс, 3, Елгава.

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Музей декоративного искусства и дизайна

Экспозиция Музея декоративного искусства и дизайна посвящена латвийскому национальному декоративно-прикладному искусству.

Экспозиция музея размещена в бывшем здании церкви Св. Георгия (Юрия), которая является одним из старейших сохранившихся каменных зданий в Риге. В экспозиции музея представлены произведения из текстиля, керамики и фарфора, металла, дерева, стекла, кожаные изделия.

В музее  хранятся в основном работы латвийских художников. Коллекция охватывает период с конца XIX века по настоящее время.

Время работы: вт., чт., пт., сб., вск. - с 11:00 до 17:00, ср. - с 11:00 до 19:00.

Адрес: улица Скарню, 10, Рига.

Больше информации о работе музея здесь.

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой посвящен двум ярким личностям в истории искусства Латвии. Он расположен в мемориальной квартире художников в Риге, на улице Элизабетес, 57а, кв. № 26.

Коллекцию музея составляют примерно 4000 произведений искусства Романа Суты и Александры Бельцовой, в том числе картины, расписанные фарфоровые предметы, рисунки тушью, акварели, эскизы сценографии, театральных костюмов и росписи посуды, а также мемориальная мебель, предметы обстановки и архивные материалы - фотографии, письма, награды, каталоги выставок и другие документы.

Время работы: вт. - с 11:00 до 19:00, ср., чт., пт., сб. - с 11:00 до 18:00.

Адрес: улица Элизабетес, 57a, кв. 26, Рига.

Больше информации о работе музея здесь.

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Музей Даугавы

Музей Даугавы показывает уникальную историю реки Даугава и Саласпилса с окрестностями с 9-го тысячелетия до наших дней как важную часть истории и культуры Латвии и Европы.

Музей Даугавы находится на острове Доле, на самом берегу Сухой Даугавы напротив Кекавы - в господском жилом доме (построен в 1898 году) старинного комплекса поместья Доле. Музей окружает живописный парк, создание которого началось во второй половине XVIII века.

Время работы: каждый день с 10:00 до 17:00 (кроме вторника). В летний сезон парк открыт с 10:00 до 20:00.

Адрес: остров Доле, Саласпилсский край

Подробнее о музее - здесь

Вход в музей для граждан Украины бесплатный.

Юрмальский музей природы

Музей находится в районе Буллюциемс, на территории природного парка Рагакапа. Этнографический музей представляет собой рыбацкое хозяйство конца XIX - начала XX века с характерными историческими постройками - жилыми домами, баней, сараями, коптильней. Гордостью музея являются коллекции рыбацких лодок, якорей, принадлежностей для плетения веревок.

В узее есть места для пикника и место для костра.

Время работы: с 10:00 до 17:00 (понедельник - выходной).

Адрес: улица Тиклу, 1, Юрмала.

Вход в музей бесплатный!

Вентспилсский музей

В музее изучается история города Вентспилса и Вентспилсского края, обобщаются факты и данные об истории города. 

Вентспилсский музей несет ответственность за деятельность своих структурных подразделений: Северокурземского ремесленно-консультационного центра "Дом ремесел", дома-музея Г. Дорбе "Сенчу путекли", Приморского музея под открытым небом и недавно созданной новой экспозиции узкоколейной железной дороги.

Замок Ливонского ордена

Замок Ливонского ордена считается одной из старейших крепостей Средневековья в Латвии, сохранившихся до наших дней, с появлением которой ведет свою историю Вентспилс.

Адрес: улица Яня, 17, Вентспилс.

Время работы: каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника).

Вентспилсский Приморский музей под открытым небом

Посетители Приморского музея под открытым небом в Вентспилсе могут ознакомиться с развитием рыбного промысла, осмотреть лодки и богатую коллекцию якорей.

Собрание музея насчитывает более 24 тысяч экспонатов, размещенных в помещениях и под открытым небом.

На данный момент музей в Вентспилсе является вторым крупнейшим музеем под открытым небом в Латвии, где можно осмотреть рыбацкий двор, жилые и хозяйственные постройки, коптильни, рыболовные снасти, хижины для сетей, лодки, а также крестьянский двор Северного Курземе, жилые постройки, кладовые, ветряную мельницу из Ужавской волости и прочие характерные для края экспонаты.

Одним из ярких экспонатов музея является узкоколейная железная дорога с шириной колеи 600 мм, а также паровозик с вагончиками Mazbānītis, который еще в 60-х годах XX века регулярно курсировал между приморскими рыболовецкими поселками.

Покататься на паровозике можно по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в период с 1 мая по 31 октября.

Адрес: улица Ринькю, 2, Вентспилс.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (с 1 мая по 31 октября).

Дом-музей Г. Дорбе
 
В музее можно осмотреть экспозицию о жизни и творчестве писателя Герберта Дорбе, экспозиции и выставки, связанные с историей литературы края.
 
Время работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.

Адрес: улица Эрглю, 1, Вентспилс.  

Северокурземский ремесленный центр "Дом ремесел"

В августе 2007 года в городе Вентспилс был открыт Северокурземский ремесленный консультационный центр "Дом ремесел", размещенный в старинном школьном здании Курляндского герцогства (1763).

В "Доме ремесел" основы своего мастерства посетителям показывают ткачи и керамисты. Здесь также можно получить свою своеобразную фотографию в стиле ретро. В "Доме ремесел" расположен также выставочный зал, где можно посетить выставки мастеров.

Время работы: вт. - пт. с 10:00 до 18:00, сб. - с 10:00 до 18:00.

Адрес: улица Сколас, 3, Вентспилс.

Вход в Вентспилсский музей и во все его филиалы для граждан Украины бесплатный.

Больше про бесплатные туристические объекты для граждан Украины можно прочитать в первой части подборки RUS TVNET. 

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