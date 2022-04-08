Часть 2 ⟩ Музеи в Латвии, которые украинцы могут посетить бесплатно

Адрес: улица Дерпелес, 2, Бауска.

Для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Латвийский национальный художественный музей

Латвийский национальный художественный музей - один из старейших музеев Риги, основанный в 1869 году.

В собрании музея свыше 52 000 экспонатов. Все экспонаты разделены на коллекции. Коллекция искусства Латвии является одной из крупнейших в мире и отражает историю развития живописи, графики и скульптуры в Латвии с середины XVIII века до настоящего времени.

Время работы: вт., ср., чт. - с 10:00 до 18:00, пт. - с 10:00 до 20:00, сб., вск. - 10:00 до 17:00.

Адрес: площадь Яниса Розенталя, 1, Рига.

Больше информации о работе музея здесь.

Для жителей из Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Художественный музей "Рижская биржа"

Музей зарубежного искусства - один из самых крупных художественных музеев Латвии - является одной из главных достопримечательностей города Риги. Со времени своего открытия в 1920 году и до 2010 года музей находился в южном крыле Рижского замка. В 2012 году музей снова открылся в здании бывшей Рижской биржи.

Адрес: Домская площадь, 6, Рига.

Время работы: вт., ср., чт. - с 10:00 до 18:00, пт. - с 10:00 до 20:00, сб., вск. - 10:00 до 17:00.

Больше информации о работе музея здесь.

Для жителей Украины вход в музей бесплатный при предъявлении украинского паспорта или документа, который подтверждает, что лицо является гражданином Украины.

Aрт-центр Zuzeum

Aрт-центр Zuzeum является домом коллекции Зузансов - самой крупной частной коллекции латвийского искусства в мире.

Ядро коллекции составляет искусство конца XIX века и модернизм первой половины XX века, искусство советского периода 1950–1980 годов, а также работы современных латвийских художников. В коллекции представлены как известные мастера, так и аутсайдеры и диссиденты.

После посещения музея можно также подняться на террасу на крыше здания, откуда открывается вид на город. Терраса открыта для посетителей Zuzeum весь год.

Время работы: каждый день с 12:00 до 19:00.

Адрес: улица Лачплеша, 101, Рига.

Больше информации об арт-центре здесь.