Часть 2 ⟩ Музеи в Латвии, которые украинцы могут посетить бесплатно

Время работы: с 10:00 до 17:00 (понедельник - выходной).
Адрес: улица Тиклу, 1, Юрмала.
В музее изучается история города Вентспилса и Вентспилсского края, обобщаются факты и данные об истории города.
Вентспилсский музей несет ответственность за деятельность своих структурных подразделений: Северокурземского ремесленно-консультационного центра "Дом ремесел", дома-музея Г. Дорбе "Сенчу путекли", Приморского музея под открытым небом и недавно созданной новой экспозиции узкоколейной железной дороги.
Замок Ливонского ордена считается одной из старейших крепостей Средневековья в Латвии, сохранившихся до наших дней, с появлением которой ведет свою историю Вентспилс.
Адрес: улица Яня, 17, Вентспилс.
Время работы: каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника).
Вентспилсский Приморский музей под открытым небом
Посетители Приморского музея под открытым небом в Вентспилсе могут ознакомиться с развитием рыбного промысла, осмотреть лодки и богатую коллекцию якорей.
Собрание музея насчитывает более 24 тысяч экспонатов, размещенных в помещениях и под открытым небом.
На данный момент музей в Вентспилсе является вторым крупнейшим музеем под открытым небом в Латвии, где можно осмотреть рыбацкий двор, жилые и хозяйственные постройки, коптильни, рыболовные снасти, хижины для сетей, лодки, а также крестьянский двор Северного Курземе, жилые постройки, кладовые, ветряную мельницу из Ужавской волости и прочие характерные для края экспонаты.
Одним из ярких экспонатов музея является узкоколейная железная дорога с шириной колеи 600 мм, а также паровозик с вагончиками Mazbānītis, который еще в 60-х годах XX века регулярно курсировал между приморскими рыболовецкими поселками.
Покататься на паровозике можно по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в период с 1 мая по 31 октября.
Адрес: улица Ринькю, 2, Вентспилс.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (с 1 мая по 31 октября).
В музее можно осмотреть экспозицию о жизни и творчестве писателя Герберта Дорбе, экспозиции и выставки, связанные с историей литературы края.
Время работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.
Адрес: улица Эрглю, 1, Вентспилс.
Северокурземский ремесленный центр "Дом ремесел"
В августе 2007 года в городе Вентспилс был открыт Северокурземский ремесленный консультационный центр "Дом ремесел", размещенный в старинном школьном здании Курляндского герцогства (1763).
В "Доме ремесел" основы своего мастерства посетителям показывают ткачи и керамисты. Здесь также можно получить свою своеобразную фотографию в стиле ретро. В "Доме ремесел" расположен также выставочный зал, где можно посетить выставки мастеров.
Время работы: вт. - пт. с 10:00 до 18:00, сб. - с 10:00 до 18:00.
Адрес: улица Сколас, 3, Вентспилс.
Вход в Вентспилсский музей и во все его филиалы для граждан Украины бесплатный.
Больше про бесплатные туристические объекты для граждан Украины можно прочитать в первой части подборки RUS TVNET.
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