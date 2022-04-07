СМИ: У стран НАТО возникли разногласия по поводу отношений с Россией

По данным NYT, страны Балтии и Польша требуют полностью разорвать отношения с Москвой и принять меры, которые бы "поставили Россию на колени". Как отмечает "Медуза",

они опасаются, что все, что Россия может представить как победу, приведет к серьезному ущербу европейской безопасности.

В свою очередь Германия, Франция и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, которые были выдвинуты против армии РФ.

Напомним, 6 и 7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО сейчас уже неактуален, его дни прошли".

В свою очередь глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что если Россию не остановить в Украине, она продолжит свою агрессию в Европе.

Министр выразил поддержку дальнейшим ограничительным мерам в отношении основных источников доходов России, включая нефть и уголь, и запрету захода российских судов в порты ЕС.

Он добавил, что также необходимо продолжать поддерживать Украину.

"Замораживание войны не в наших интересах, а в том, чтобы Украина победила. Договоренность о прекращении войны может быть достигнута только путем прямых переговоров между Украиной и Россией", - сказал министр.

Эдгар Ринкевич подчеркнул необходимость размещения постоянных сил НАТО в Балтии с учетом ситуации с безопасностью в регионе.