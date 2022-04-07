Фото ⟩ Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

"Эйтан Адреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший - тезка одного из братьев Коэнов!" - сказано в сообщении.

Известно, что малыш появился на свет в Тель-Авиве. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер поздравил пару с рождением наследника.

Напомним, для Андрея Макаревича это четвертый ребенок - у него есть взрослые дети Дана, Иван и Анна от предыдущих возлюбленных. Для Эйнат этот ребенок стал первым.

Музыкант Андрей Макаревич и гид Эйнат Кляйн поженились в декабре 2019 года. Торжество прошло в Израиле по местным традициям.