Фото ⟩ Анна Седокова показала, как болезнь изменила ее тело: "Я научусь с этим жить"

Ранее экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась на обострение хронической крапивницы. Накануне она разместила снимок своего тела, пораженного недугом.
Анна Седокова разместила откровенное фото, сделанное перед зеркалом. На снимке отчетливо видно, что тело звезды покрыто красными пятнами.
"Когда-нибудь я удалю это фото со словами "вот теперь все закончилось". Я могла бы добавить и "теперь я счастлива", но это вряд ли. Потому что я уже буду знать, что слово "теперь" не имеет силы", - написала Седокова.
Певица заметила, что если ждать, то "подходящий момент может не настать", а "идеальную женщину можно не встретить", но это есть жизнь.
"Я из тех, кто отрицает принятие. Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово "приятие" не плоское. Оно многогранно. [...] И сейчас я принимаю то, что со мной происходит", - призналась Анна.
Седокова заметила, что никогда не думала, что выставит это фото публично.
"Публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя свое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. И, наверное, впервые за долгое время я пишу этот пост не для вас, а для себя", - подытожила артистка.
Напомним, Анна Седокова вместе с сыном Гектором и дочерью Алиной сейчас находится в Майами. Из-за стресса у знаменитости обострилась хроническая крапивница, которой она страдает много лет. У нее появились покраснения по всему телу. Каждый день звезда вынуждена пить множество лекарств.
Ранее в сторис она призналась, что ей пришлось сделать предзаказ очень дорогого препарата, укол которого обходится в США в 1,2 тыс. долларов. Но Анна понимает, что более дешевые аналоги ей не помогают.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!