Фото ⟩ Анна Седокова показала, как болезнь изменила ее тело: "Я научусь с этим жить"

"Когда-нибудь я удалю это фото со словами "вот теперь все закончилось". Я могла бы добавить и "теперь я счастлива", но это вряд ли. Потому что я уже буду знать, что слово "теперь" не имеет силы", - написала Седокова.

Певица заметила, что если ждать, то "подходящий момент может не настать", а "идеальную женщину можно не встретить", но это есть жизнь.

"Я из тех, кто отрицает принятие. Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово "приятие" не плоское. Оно многогранно. [...] И сейчас я принимаю то, что со мной происходит", - призналась Анна.

Седокова заметила, что никогда не думала, что выставит это фото публично.

"Публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя свое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. И, наверное, впервые за долгое время я пишу этот пост не для вас, а для себя", - подытожила артистка.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Напомним, Анна Седокова вместе с сыном Гектором и дочерью Алиной сейчас находится в Майами. Из-за стресса у знаменитости обострилась хроническая крапивница, которой она страдает много лет. У нее появились покраснения по всему телу. Каждый день звезда вынуждена пить множество лекарств.

Ранее в сторис она призналась, что ей пришлось сделать предзаказ очень дорогого препарата, укол которого обходится в США в 1,2 тыс. долларов. Но Анна понимает, что более дешевые аналоги ей не помогают.