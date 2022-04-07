Чт, 7.04.2022
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Видео ⟩ В Эстонии засняли многодетную медвежью семью

Лесная камера. Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

5 апреля на охотничьей территории Лыыла в Ярвамаа лесная камера засняла большую медвежью семью - медведицу с четырьмя медвежатами. Об этом сообщает Rus.Postimees

Это семейство медведей скорее относится к редкому явлению из-за количества членов семьи. Хотя теоретически у медведицы может быть до пяти медвежат, чаще всего рождается один или два медвежонка, пишет портал Lemmik.

Видео с большим медвежьим семейством, которое уже проснулось от зимней спячки, было отправлено в Эстонское общество охотников. 

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