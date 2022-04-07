Сейм рассматривает вопрос о лишении гражданства за поддержку военных преступлений

Разработанные Министерством юстиции поправки к закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства лиц, оказавших значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим деяния, в том числе преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю.

Однако в поправках указано, что в результате лишения гражданства Латвии человек не может стать лицом без гражданства, так как это предписано международной конвенцией о сокращении безгражданства и Всеобщей декларацией прав человека.

Означает ли это, что изменения в законе коснутся только лиц, имеющих двойное гражданство, но не будут распространяться на тех, кто прославляет военную агрессию, но имеет только гражданство Латвии? Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс ("Консервативные") подтвердил, что это именно так - Латвия не может нарушать международные обязательства, которые не позволяют, чтобы человек в случае лишения гражданства стал лицом без гражданства.

"В этом случае только тогда, если человек имеет двойное гражданство, его можно лишить гражданства Латвии", - сказал Ранцанс.