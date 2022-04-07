Фото ⟩ В Мексике у границы с США собрались 1700 украинских беженцев
В Тихуане на северо-западе Мексики рядом с границей собрались около 1700 украинских беженцев, ожидающих возможности попасть в США.
В Тихуане на северо-западе Мексики рядом с границей собрались около 1700 украинских беженцев, ожидающих возможности попасть в США.
В марте президент США Джой Байден сообщил, что США готовы принять 100 000 украинцев, бегущих от войны на родине.
Как сообщает CBS, ежедневно в США прибывают около 150 украинцев.
Люди прибывают в Мексику по туристическим визам, а оттуда отправляются на границу США.
В одном учебном учреждении Тихуаны уже создано общежитие для беженцев.
В то же время община латиноамериканских эмигрантов раскритиковала власти США, обвиняя их в том, что преимущество отдается беженцам из Украины, что не честно.
Галерея: Украинские беженцы на мексиканской границе
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