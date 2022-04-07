Чт, 7.04.2022
Национальность не так важна, важны те мысли, которые вы высказываете. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ В Мексике у границы с США собрались 1700 украинских беженцев

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Тихуане на северо-западе Мексики рядом с границей собрались около 1700 украинских беженцев, ожидающих возможности попасть в США.

В марте президент США Джой Байден сообщил, что США готовы принять 100 000 украинцев, бегущих от войны на родине.

Как сообщает CBS, ежедневно в США прибывают около 150 украинцев.

Люди прибывают в Мексику по туристическим визам, а оттуда отправляются на границу США.

В одном учебном учреждении Тихуаны уже создано общежитие для беженцев.

В то же время община латиноамериканских эмигрантов раскритиковала власти США, обвиняя их в том, что преимущество отдается беженцам из Украины, что не честно.

Галерея: Украинские беженцы на мексиканской границе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back