В Вентспилсской больнице родился первый украинский мальчик Давид, а в Елгаве родилась девочка Злата

В Вентспилсе родился первый украинский мальчик

Как мать, так и малыш чувствуют себя хорошо и в безопасности. Давид родился ростом 52 сантиметра и весом 3326 граммов, сообщила Линда Рудзрога, менеджер отдела по связям с общественностью Северо-Курземской региональной больницы.

Хотя времена очень тяжелые для всего украинского народа, новоиспеченная мама может не беспокоиться хотя бы о домашних делах, ведь после получения полноценной медицинской помощи они вместе с малышом будут доставлены ​​в новое место жительства в Вентспилсе.

Кроме того, специалисты социальной службы проследят, чтобы мамочка знала, как действовать в разных жизненных ситуациях, а также чтобы ей было доступно все необходимое в повседневной жизни.

Для мамы Аллы Давид - второй ребенок, и она благодарна специалистам больницы - врачам и акушеркам - за заботу.

В Елгаве родилась маленькая Злата

Девочка весом 3850 граммов и ростом 56 сантиметров родилась в Елгавской больнице 5 апреля в 19:39. Об этом сообщило самоуправление города.

Мама девочки Юлия признается, что представляла ее рождение совершенно по-другому и определенно не в другой стране. Хотя она и очень рада, что Злата родилась в Латвии, где в отличие от ее родины царит мир.

"Злата - второй ребенок в нашей семье. У нее есть сестричка Ангелина, которой два с половиной года", - рассказала Юлия, добавив, что ее муж остался в Украине, чтобы бороться за страну, в которую они хотят быстрей вернуться.

Женщина из Житомирской области, в Латвию они с дочкой приехали 8 марта и остановились у родственников.

"Елгава - очень красивый и ухоженный город, а люди здесь очень отзывчивые. Спасибо всем, кто нам помогает, поддерживает и приободряет", - отмечает Юлия.

Согласно информации Оперативного центра самоуправления Елгавы, в город из Украины переехали три беременные женщины, которых поставили на учет. Один ребенок появился на свет 5 апреля, а уже 6 апреля в больницу поступила еще одна роженица.

Напомним, 7 марта в Рижском роддоме сообщили, что на свет появилась маленькая Злата. Ее мама - беженка из Украины.