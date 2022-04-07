В Вентспилсской больнице родился первый украинский мальчик Давид, а в Елгаве родилась девочка Злата

В Вентспилсе родился первый украинский мальчик
Как мать, так и малыш чувствуют себя хорошо и в безопасности. Давид родился ростом 52 сантиметра и весом 3326 граммов, сообщила Линда Рудзрога, менеджер отдела по связям с общественностью Северо-Курземской региональной больницы.
Хотя времена очень тяжелые для всего украинского народа, новоиспеченная мама может не беспокоиться хотя бы о домашних делах, ведь после получения полноценной медицинской помощи они вместе с малышом будут доставлены в новое место жительства в Вентспилсе.
Кроме того, специалисты социальной службы проследят, чтобы мамочка знала, как действовать в разных жизненных ситуациях, а также чтобы ей было доступно все необходимое в повседневной жизни.
Для мамы Аллы Давид - второй ребенок, и она благодарна специалистам больницы - врачам и акушеркам - за заботу.
В Елгаве родилась маленькая Злата
Девочка весом 3850 граммов и ростом 56 сантиметров родилась в Елгавской больнице 5 апреля в 19:39. Об этом сообщило самоуправление города.
Мама девочки Юлия признается, что представляла ее рождение совершенно по-другому и определенно не в другой стране. Хотя она и очень рада, что Злата родилась в Латвии, где в отличие от ее родины царит мир.
"Злата - второй ребенок в нашей семье. У нее есть сестричка Ангелина, которой два с половиной года", - рассказала Юлия, добавив, что ее муж остался в Украине, чтобы бороться за страну, в которую они хотят быстрей вернуться.
Женщина из Житомирской области, в Латвию они с дочкой приехали 8 марта и остановились у родственников.
"Елгава - очень красивый и ухоженный город, а люди здесь очень отзывчивые. Спасибо всем, кто нам помогает, поддерживает и приободряет", - отмечает Юлия.
Согласно информации Оперативного центра самоуправления Елгавы, в город из Украины переехали три беременные женщины, которых поставили на учет. Один ребенок появился на свет 5 апреля, а уже 6 апреля в больницу поступила еще одна роженица.
Напомним, 7 марта в Рижском роддоме сообщили, что на свет появилась маленькая Злата. Ее мама - беженка из Украины.
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