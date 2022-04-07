Чт, 7.04.2022
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Линда Озола, заместитель мэра Риги

Фото ⟩ В Лиепае засняли красивое и необычное природное явление

ФОТО: Edgars Pohevics Photography/Facebook.com

6 апреля в Лиепае было замечено природное явление гало. Фотографией в своем Facebook-аккаунте поделился местный житель Эдгар. 

Гало (также аура, нимб, ореол) - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемых возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющих форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли". (Википедия)

Метеоролог и комментатор прогноза погоды Том Брицис в соцсетях сообщил, что гало в Латвии можно заметить часто - по 10 раз в год. Однако в этот раз в Лиепае наблюдалось редкое сочетание нескольких типов гало.

"Оптическое явление вызвано кристаллами льда в тонких перистых облаках, которые преломляют солнечный свет", - написал метеоролог.

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