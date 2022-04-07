Фото ⟩ В Лиепае засняли красивое и необычное природное явление
6 апреля в Лиепае было замечено природное явление гало. Фотографией в своем Facebook-аккаунте поделился местный житель Эдгар.
6 апреля в Лиепае было замечено природное явление гало. Фотографией в своем Facebook-аккаунте поделился местный житель Эдгар.
Гало (также аура, нимб, ореол) - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемых возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющих форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли". (Википедия)
Метеоролог и комментатор прогноза погоды Том Брицис в соцсетях сообщил, что гало в Латвии можно заметить часто - по 10 раз в год. Однако в этот раз в Лиепае наблюдалось редкое сочетание нескольких типов гало.
"Оптическое явление вызвано кристаллами льда в тонких перистых облаках, которые преломляют солнечный свет", - написал метеоролог.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!