Сейм остановил выдачу первичных видов на жительство гражданам России и Беларуси

В то же время установлены исключения, которые все-таки допускают возможность выдачи ВНЖ. В качестве исключений установлены случаи, обоснованные соединением семьи, международной защитой, трудоустройством, необходимостью учебы или практики, а также государственными интересами и соображениями безопасности, указано в аннотации к принятым поправкам.

Также дополнено правовое регулирование выдачи, регистрации и аннулирования ВНЖ. Поправки предусматривают отказ в выдаче или регистрации ВНЖ в случаях, когда компетентные органы констатируют, что иностранный гражданин публично прославлял, отрицал или оправдывал геноцид, преступления против человечности, преступления против мира, военные преступления, а также в случаях, когда иностранный гражданин оказывал значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим субъектам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же сам участвовал в подобных действиях.