СМИ: Около 60 военнослужащих из Пскова отказались воевать в Украине
Около 60 российских военнослужащих, дислоцированных в Пскове, отказались ехать воевать в Украину, сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на собственные источники.
Около 60 российских военнослужащих, дислоцированных в Пскове, отказались ехать воевать в Украину, сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на собственные источники.
Как выяснила "Псковская губерния", дислоцированные во Пскове солдаты спустя несколько дней после начала 24 февраля боевых действий России в Украине были перевезены в Беларусь. Когда часть из них отказалась ехать в Украину воевать, их отправили обратно в Псков.
Отметим, что это уже не первый раз, когда звучит информация об отказе российских солдат ехать воевать в Украину.
Ранее, по информации СМИ, ехать в Украину отказались 12 бойцов краснодарского ОМОНа, 11 бойцов ОМОНа в Хакасии, около 80 морпехов в Крыму и около 300 военнослужащих из Южной Осетии.
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