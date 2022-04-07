СМИ: Около 60 военнослужащих из Пскова отказались воевать в Украине

Как выяснила "Псковская губерния", дислоцированные во Пскове солдаты спустя несколько дней после начала 24 февраля боевых действий России в Украине были перевезены в Беларусь. Когда часть из них отказалась ехать в Украину воевать, их отправили обратно в Псков.

Сейчас большая часть военнослужащих, отказавшихся ехать в Украину, уволена от службы, некоторым угрожают и уголовными делами.

Отметим, что это уже не первый раз, когда звучит информация об отказе российских солдат ехать воевать в Украину.

Ранее, по информации СМИ, ехать в Украину отказались 12 бойцов краснодарского ОМОНа, 11 бойцов ОМОНа в Хакасии, около 80 морпехов в Крыму и около 300 военнослужащих из Южной Осетии.

Галерея: Война в Украине