Уничтоженная Бородянка: голоса из-под завалов, расстрелы и мародерство. Что происходило в городе во время оккупации

Сейчас появляются только первые свидетельства о том, чему подвергали жителей Бородянки во время российской оккупации. Поэтому судить о масштабах происходившего там пока сложно.

Основная причина этого состоит в том, что спасателям еще только предстоит расчистить завалы разбомбленных зданий. Выжившие жители Бородянки считают, что под обломками лежат трупы их соседей. Но сколько их там - неизвестно.

Больше всего людей могло погибнуть, когда в Бородянке рухнули несколько больших многоквартирных домов. Эти здания кремового цвета просто сровняли с землей. Черные от огня обломки в ряду уцелевших домов выглядят как выпавшие зубы во рту.

ФОТО: BBC

Тонны бетона и стали обрушились на подвалы под квартирами. Жители Бородянки уверены, что под завалами лежат десятки мирных жителей. Полиция считает, что их могут быть сотни. Чтобы узнать всю правду, нужно дождаться, пока краны и другая тяжелая техника расчистит завалы.

Дмитрию Сташевскому, мужчине средних лет, повезло остаться в живых. Я познакомился с ним, когда он убирался в разгромленном и разграбленном помещении, которое в мирной жизни он сдавал под аптеку.

Дмитрий показывает то, что осталось от его аптеки ФОТО: BBC

Его семья уехала из Бородянки 24 февраля, в день, когда началось российское вторжение в Украину. Дмитрий остался смотреть за домом и аптекой. Российские войска перебрасывали через город танки и военных, поэтому вместе со своими соседями он проводил большую часть времени в подвале под их домом - как днем, так и ночью.

К вечеру 1 марта он решил, что нужно перебраться в какое-то более удаленное от российских военных место, поэтому отправился в другое убежище на окраине города.

ФОТО: BBC

Когда на следующее утро он вернулся, здание было в руинах, а подвал, где он спасался с друзьями и соседями, был завален обломками бетона и стали.

"Я вернулся в 08:30 утра, а квартира уже была разрушена. За меня молились мама, жена и дочь. До того, как это все произошло, я слышал разговоры, что российские танковые колонны ездят по городу и стреляют по всему подряд. Сначала я в это не верил, а потом увидел, как они обстреливают дома мирных жителей", - говорит Дмитрий.

Свидетели рассказывали Би-би-си, что видели, как российские солдаты расстреливают машины с мирными жителями ФОТО: BBC

Жена Дмитрия Светлана, которая вернулась в город, пыталась разобрать завалы в разрушенной квартире матери Дмитрия в соседнем доме. Само здание уцелело. Она рассказала мне, что российские военные мешали попыткам спасти выживших.

"Это все были наши соседи, - сказала она. - После обстрелов люди слышали голоса из под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются".