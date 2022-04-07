Чт, 7.04.2022
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Калвитис объяснил, почему Latvijas gāze не поддерживает запрет на поставку российского газа

Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Решение запретить поставки российского газа в Латвию вызовет энергетический кризис и повлечет более высокие цены для клиентов, говорится в заявлении председателя правления АО Latvijas gaze Айгара Калвитиса бирже Nasdaq Riga.

Он подчеркивает, что поданные в Сейм поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки российского газа в Латвию, фактически вынудят Latvijas gaze закупать запасы газа по исторически самой высокой цене и хранить его в Инчукалнском подземном газохранилище.

По словам Калвитиса, в связи с этим придется говорить о субсидируемой государством поддержке домашних хозяйств, оказывать которую правительство начало уже в начале этого года при более низких ценах на газ, так как тариф будет значительно выше.

Также руководитель Latvijas gaze призывает рассматривать этот вопрос с региональной точки зрения.

В одиночку Латвия в единой рыночной зоне не может запретить импорт, сделать это должны также Финляндия и Эстония.

"По сути, это межправительственный вопрос, когда политическое решение может быть принято по договоренности трех участников рынка. В настоящее время и Финляндия, и Эстония также заняли выжидательную позицию и ждут решения Европейской комиссии о будущем газового рынка. Принятие решения затягивается. По-видимому, с учетом комплексного характера вопроса для этого требуется больше времени", - пояснил Калвитис.

Он отметил, что в распоряжении Latvijas gaze в настоящее время нет конкретного плана Министерства экономики о возможностях отказа от российского газа, поэтому компания не может комментировать, каким образом этот отказ может произойти.

"Впереди у нас еще зима, на данный момент альтернативных источников поставок летом у нас нет, а нам нужно позаботиться о более чем 350 000 клиентов.

Поэтому Latvijas gaze думает о том, как закупать газ, в том числе из России, при условии, что это будет разрешено", - сказал руководитель компании.

При нынешних запасах газа Latvijas gaze может поддерживать рынок в текущем состоянии до июля 2022 года. Калвитис указал, что компания ожидает профессиональной дискуссии, разработки конкретных планов Министерством экономики и взвешенных политических решений.

Как сообщалось, 6 апреля народнохозяйственная комиссия Сейма одобрила предложение о внесении в закон об энергетике запрета на поставки природного газа из России в Латвию. Представители Latvijas gaze на заседании комиссии возражали против этого решения.

Оборот концерна Latvijas gaze в 2021 году, по предварительным данным, составил 583,342 млн евро, прибыль - 3,2 млн евро.

Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).

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