СМИ: Игроки НХЛ согласились помочь сборной Латвии на ЧМ по хоккею

В понедельник, 4 апреля, в Риге начался тренировочный лагерь сборной Латвии по хоккею. В тренировках уже принимают участие кандидаты в сборную, для которых сезон в клубах завершился - Кристап Сотниекс, Янис Якс, Андрис Джериньш, Рихард Букартс, а также юные хоккеисты.

"Представитель Латвийской федерации хоккея Рудольф Калвитис связался с Мерзликиным, который сказал, что приедет в сборную, если у него не будет травм. Своё согласие дали также Балцерс и Блюгер, но его "Питтсбург" будет принимать участие в плей-офф Кубка Стэнли, поэтому клуб не отпустит игрока, пока будет играть. Единственный - это Земгус Гиргенсонс, которого, наверно, не будет из-за пополнения в семье", - приводит слова главного тренера сборной Харийса Витолиньша Diena.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе "В" с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией, Великобританией и Австрией. В группе "А" будут представлены Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Напомним, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) из-за военного вторжения России в Украину отстранила от соревнований сборные России и Беларуси. Их место заняли Франция и Австрия.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая.