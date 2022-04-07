Sadales tīkls поможет обеспечить временное электроснабжение в Украине

После вторжения России в Украину компания Sadales tīkls обратилась к операторам распределения электроэнергии в странах Балтии и Европы, чтобы обсудить и совместно скоординировать возможную поддержку работникам энергетической отрасли.

В середине марта сотрудники Sadales tīkls вместе со вспомогательным персоналом Мадонской больницы, отдела образования и социальной службы Мадонского края поехали на границу Украины, чтобы перевезти оттуда в Латвию 150 человек из Киева, Днепра, Славянска и Одессы. Этим людям в сотрудничестве с самоуправлениями Мадоны и Резекне были предложены возможности проживания.

В ближайшие дни от границы Украины в Латвию планируется привезти и в сотрудничестве с Айзкраукльским и Аугшдаугавским краями, а также городом Даугавпилс обеспечить проживание еще 100 жителям Мариуполя.

"События в Украине никого не оставляют равнодушным, и сейчас важно предоставить жителям Украины всю возможную поддержку - как на уровне организаций, так и на индивидуальном уровне. Уже больше месяца украинцы самоотверженно борются с агрессором. Я не первый это говорю, но важно повторить - они сражаются не только за свою страну и свободу, но и за свободу всей Европы, за права человека и демократию. А мы обязаны помочь украинскому народу в этой борьбе, чем только можем. Спасибо самоуправлениям за отзывчивость и готовность участвовать!" - отметил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

К беженцам в Украину отправился директор функции ремонта и строительства Sadales tīkls Валдис Вуцанс: "Меня глубоко тронуло и удивило, насколько храбро держатся жители Украины, включая детей и подростков, пережившие зверства агрессора. Я наблюдал за этим во время поездки с большим уважением. Они сидели в подвале, где из-за бомбардировки на головы падала штукатурка, видели собственными глазами захватчиков и ужас, который они творят.

Они потеряли близких. Это не война, а бойня, и жертвы, понесенные Украиной, не поддаются измерению. На войне солдат воюет против солдата, а там целенаправленно убивают гражданское население.

Трудно и больно это понять, но правильнее всего превратить неприятные эмоции, вызываемые происходящим, в действия, чтобы оказать Украине всю возможную помощь".

Несколько сбежавших из Украины человек были приняты на работу и уже в ближайшие дни присоединятся к коллективу Sadales tīkls. В будущем несколько десятков сотрудников предприятия планируют отправиться в Украину в качестве волонтеров, чтобы помочь заново построить города, разрушенные российским режимом.