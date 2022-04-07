Ольга Бузова требует, чтобы модный бренд вернул ей деньги

Ранее несколько российских блогеров сообщили, что им не продали товары в зарубежных магазинах Chanel либо просили оставить расписку с отказом носить вещи бренда в России. Российская телеведущая и блогер Ольга Бузова возмутилась политикой бренда Chanel. Она призвала модный дом вернуть деньги.

"У меня несколько ваших сумок, есть ваша обувь, и все это я с радостью всегда покупала за честно заработанные деньги! С огромным удовольствием носила и рада была быть причастной к такому историческому и легендарному бренду. Помню, как в начале нулевых вы посвящали коллекцию нашей прекрасной стране. И за вашими лимитированными сумками того сезона гонялись все модницы мира", - обратилась Бузова в соцсетях к представителям модного дома.

Ольга Бузова вспомнила, что всегда хотела сумку, которую назвали в честь принцессы Дианы. Она отметила, что принцесса всегда делала много добра и выступала за равноправие, против ненависти, а также расизма.

"Все это вы сейчас нарушаете, заставляя подписывать какие-то бредовые бумаги. Я как покупатель имею право делать с вещью, которую купила за свои деньги, все, что хочу. Вы не даете гражданам России вещи вашего бренда по бартеру, чтобы диктовать нам, где и как их носить. Мы все покупаем их. Точнее, покупали. Теперь рынок России закрыт для Chanel навсегда", - указала Ольга.

Ольга Бузова подчеркнула, что она гражданка России и гордится происхождением.

"Мне крайне обидно, что бренд с почти вековой историей так оскорбительно относится к моей стране.

Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить мне вещи вашего бренда в моей стране. И если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной!

Сейчас нет никакого желания носить Chanel, я не хочу больше быть причастной к вашему нацистскому бренду", - подытожила она.

Представители Chanel объяснили свою политику. Оказалось, что все из-за санкционных ограничений. В соответствии с законодательством ЕС эти ограничения применяются к определенным изделиям, которые стоят дороже 300 долларов.

"Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают "продажу, прямо или косвенно, предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации", - цитиртует представителей модного дома "РБК Стиль".

В Chanel подчеркнули, что работают "над улучшением процедуры", и извинились за "недопонимание и неудобства", связанные с этим: "Мы относимся ко всем нашим клиентам из любой страны мира с равным и неизменным уважением, и это действительно приоритет для Chanel".

7 апреля в соцсетях распространились фото, на которых рядом с витринами магазинов Chanel появилось граффити с изображением Гитлера.

ФОТО: скриншот Telegram-канала Super.ru