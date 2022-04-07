Премьер-министр: Эстония откажется от российского газа уже в этом году

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что для реализации решения к осени этого года в окрестностях морского порта Палдиски будет организована возможность приемки сжиженного природного газа (СПГ) и будет арендован государственный запас газа на 1 тераватт-часов.

"Мы должны как можно скорее прекратить закупки газа у режима Путина, который использует полученные за газ деньги для войны против Украины", - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас.

"Мы решили увеличить государственные запасы газа и построить в Палдиски мощности для приема сжиженного природного газа - чтобы с осени появилась возможность включить там в работу плавучий СПГ-терминал. Это возможность не только для Эстонии, но и для всего нашего региона уже к следующей зиме получить полную независимость от российского газа", - подчеркнула Каллас.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подчеркнул огромное значение данного решения для всего региона и пояснил сущность проекта: "В сотрудничестве с Финляндией мы начинаем внедрение плавучего терминала, который обеспечит газоснабжение обеих стран на следующий отопительный сезон, — заявил Таави Аас. — Сегодня в Эстонии сложилась уникальная ситуация: уже этой осенью мы можем нарастить мощность плавучего терминала LNG. Газопровод будут строить компании Elering и Alexela, которые давно готовились к проекту".

Министр пояснил, что, учитывая регион, расположение плавучего терминала в Палдиски является временным решением для срочного обеспечения поставок газа, в дальнейшем этот терминал до окончания срока аренды будет находиться в основном в Финляндии.

Для реализации проекта члены правительства поддержали предложение министра экономики и инфраструктуры о приобретении доли государства в будущей компании, организующей аренду плавучего терминала через Elering AS.

В ближайшее время Министерство экономики и коммуникаций должно внести проект поправок к Закону о природном газе, в котором будут затронуты решения по газоснабжению в случае ЧП и утверждены тарифы на использование терминала сжиженного природного газа.

Кабинет министров также решил закупить через AS Eesti Varude Keskus до 1 ТВт-ч запасов природного газа, что соответствует примерно 20 процентам годового потребления газа в Эстонии, чтобы обеспечить дополнительное снижение рисков в случае отказа от российского газа. Этот запас газа может быть продан всем участникам рынка в случае перебоев с поставками. Газ планируется хранить на латвийском газохранилище в Инчукалнсе.