Эстонская разведка: Россия не отказалась от своих стратегических целей

"В этих материалах оправдывается скорая эскалация боевых действий против Украины, первые признаки которой уже заметны на восточном и юго-восточном оперативных направлениях. По той же причине переговоры о перемирии не сдвинулись с места", - отмечает разведцентр.

"Низкий боевой дух в частях сказывается на боеспособности российских войск, воинственные статьи в первую очередь нацелены на расчеловечивание противника.

Одновременно с этим в передовых частях усиливается цензура, солдат пытаются отрезать от украинского информационного пространства. Как и прежде, просачиваются сведения об отказах военнослужащих РФ от участия в боевых действиях. Впрочем, количество дезертиров и людей, отказывающихся выполнять приказы, слишком мало, чтобы оказать влияние на ход боевых действий", - пояснил разведцентр.

По сообщению разведцентра, ВС РФ продолжают перебрасывать подразделения из Беларуси в Россию. Передислокация и перегруппировка продолжаются. В то же время ВС РФ испытывают кадровый голод в отношении некоторых воинских специальностей.

Силовые структуры Украины продолжают зачистку местности в киевском направлении, на черниговском-киевском направлении российские войска покинули оперативный театр, украинские силовики проводят зачистку.

На сумском направлении большая часть российских войск покинула Украину. Харьковская область находится под обстрелом российской артиллерии. Подразделения ВС РФ обходят Изюм, не достигнув полного контроля над городом.

Российские войска предпринимают повторные попытки продвижения в сторону Славянска вдоль шоссе М03. "Насколько известно, за прошедшие сутки значительных успехов они не добились. Вероятно, что в ближайшее время ВС РФ попытаются обойти украинские войска, сместив острие удара далее на запад", - отмечает разведцентр.

Согласно сообщению Вооруженных сил Украины (ВСУ), ВС РФ восстановили железнодорожное сообщение между Россией и Харьковской областью, что позволит россиянам улучшить положение со снабжением войск.

Бои на линии разграничения Донецк - Луганс, которая была сформирована еще до 24 февраля, продолжаются. В Мариуполе идут уличные бои. "Поступающие из некоторых источников сведения о сдаче в плен значительной части гарнизона пока не подтверждаются", - сообщает разведцентр.

ВСУ продолжают наносить тактические удары на крымском направлении. Скорее всего, в ближайшее время ВС РФ сосредоточатся на удержании обороны вдоль берега Днепра, вероятнее всего, именно поэтому они более не предпринимали попыток продвинуться в сторону Николаева или Кривого Рога.

"Некоторые источники также сообщают о том, что в ближайшие дни в конфликт вовлекут контингент РФ в Приднестровье. Впрочем, учитывая его численность и расстояние до группировки а районе Херсона, такой ход не способен принципиально изменить имеющуюся обстановку", - сообщает разведцентр.