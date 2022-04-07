Чт, 7.04.2022
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Латвийские школьники не будут участвовать в олимпиадах и конкурсах в России и Беларуси

Иллюстративное фото ФОТО: freepik.com

Латвийские школьники не будут принимать участие в олимпиадах и исследовательских конкурсах, проходящих в России и Беларуси, а также в мероприятиях, где не принято решение об исключении российской делегации, сообщила представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Синтия Бируле.

Такими мероприятиями в 2022 году являются Международная олимпиада по экономике, Международная олимпиада им. Менделеева и конкурс Step into the future.

Также отменяется участие латвийских команд в мероприятиях с официальным участием российских делегаций. В 2022 году это Международная олимпиада по философии и выставка Milset Expo.

Участие латвийских школьников в международных предметных олимпиадах и исследовательских конкурсах возможно, если в них участвуют отдельные участники из России, представляющих только себя, а не страну, а также в мероприятиях с участием представителей белорусского государства.

В этом году планируется участие латвийских школьников в Европейской олимпиаде по физике, Скандинавско-Балтийской олимпиаде по физике, Конкурсе молодых ученых ЕС, олимпиаде Genius, Балтийской олимпиаде по географии, Международной научно-инженерной выставке, Международной олимпиаде по географии, Международной олимпиаде по биологии, Европейской олимпиаде по математике, Международной олимпиаде по математике и Международной олимпиаде по информатике.

Genius, реагируя на события на Украине и роль в них России и Беларуси, обратился к организаторам международных олимпиад и исследовательских конкурсов и министру образования и науки Аните Муйжниеце с просьбой рассмотреть вопрос об исключении национальных делегаций России и Белоруссии из международных олимпиад по учебным предметам и международных школьных научных конкурсов.

Список отмененных мероприятий может быть расширен.

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