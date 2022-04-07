Четвертая доза вакцины от Covid-19. Что говорят эксперты?

Однако после оценки данных о повышенном риске тяжелого течения Covid-19 в возрастной группе старше 80 лет учреждения признают, что четвертая (вторая бустерная) доза может вводиться людям старше 80 лет. Об этом сообщила специалист Государственного агентства лекарств Танита Тамме-Звейниеце.

Как отмечают EMA и ECDC, в настоящее время нет четких доказательств того, что защита, обеспечиваемая вакцинами против тяжелого течения заболевания, значительно снижается у взрослых с нормальной иммунной функцией в возрасте от 60 до 79 лет, поэтому нет и показаний для немедленного введения четвертой дозы. Компетентные органы продолжат отслеживать данные, чтобы определить, существует ли повышенный риск серьезного заболевания среди вакцинированных.

Если текущая эпидемиологическая ситуация изменится, может быть рассмотрена возможность введения четвертой дозы и в этой возрастной группе.

Для взрослых с нормальной иммунной функцией в возрасте до 60 лет также нет явных доказательств необходимости дополнительной защиты, обеспечиваемой четвертой дозой.

В Государственном агентстве лекарств напоминают, что вакцинация против Covid-19 остается наиболее эффективным способом предотвращения серьезного течения заболевания.