Полиция отрицает обвинения в "массовой нехватке лояльности стране" сотрудников

Бывший министр внутренних дел Марис Гулбис, который еще в прошлом году был внештатным советником министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, на этой неделе в передаче "Пресс-клуб" телеканала TV24 заявил, что в Госполиции работают сотрудники, которые против Украины, и начальник Госполиции Армандс Рукс издал внутренний приказ, что все сотрудники полиции, которые настроены против Украины, должны уволиться по собственному желанию. По словам Гулбиса, эта проблема достаточно серьезна и есть отдельные участки, работники которых поддерживают агрессию России.

На высказывания Гулбиса отреагировала Госполиция, которая в распространенном в четверг пресс-сообщении пишет, что с началом войны в Украине существенно усилился внутренний контроль, соответственно во внутренней коммуникации с персональным составом регулярно обсуждались эти вопросы и ясно указано, что

в полиции нет места для людей, которые поддерживают и оправдывают войну в Украине, а также выражают неодобрение тем, кто поддерживает народ Украины.

Никакой отдельный приказ об этом не был издан, и это и не требуется, поскольку за такие действия предусмотрена либо административная, либо уголовная ответственность, в зависимости от сущности деяния, указывает Госполиция.

В Госполиции работают люди разных национальностей - в том числе русские, белорусы и украинцы - граждане Латвии и часть латвийского общества.

Начальник Госполиции Рукс подчеркнул, что в полиции должны работать патриоты Латвийского государства, которые любят свою страну и признают основные ценности демократии и правомерности, независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного положения и т.д.

Оценивая высказывания Гулбиса, полиция категорически отрицает то, что в службе есть какие-то массовые проблемы с недостатком лояльности государству и позициям по вопросу войны в Украине.

В полиции подтвердили, что в результате внутреннего контроля констатированы отдельные работники, о которых получена информация, которая очень тщательно проверяется как внутри, так и вместе с компетентными учреждениями.

Полиция воспринимает такие утверждения крайне серьезно, в учреждении разработаны строгие механизмы внутреннего контроля, принимая на службу и на работу новых людей, а также оценивая уже работающих.

В то же время в полиции отмечается, что у общества нет оснований для беспокойства - в Латвии есть Госполиция, который заботится и будет заботиться о безопасности жителей.