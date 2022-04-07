Бывший игрок "Динамо": "Вышел из кабинета тренера и поехал бухать"

37-летний Жердев в своё время считался талантливым хоккеистом, который в 2003 году на драфте НХЛ был выбран командой "Коламбус Блю Джекетс" под общим 4-м номером.

За шесть сезонов в НХЛ Жердев провёл 421 матч и набрал 261 (115+146) очко. Нападающий представлял "Коламбус Блю Джекетс", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфия Флайерз".

Жердев вернулся в Россию и продолжил карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выступал за целый ряд команд пока в 2017 году не оказался в Риге. За "Динамо" он провёл 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

"Подписал контракт с Ригой. Нормально там сезон идёт в принципе, а потом я начинаю "шизгарить". У меня спрашивали, в чём была причина. Я обдумывал, разбирался в себе, я не могу понять. У меня было какое-то уныние, депрессия непонятная", - сказал хоккеист.

"Они мне говорят: "Всё, мы разрываем [контракт], потому что ты бухаешь". Я говорю: "Извините". Пришёл к тренеру и говорю: "Извините, я больше так не буду". Я просто выхожу из кабинета и еду бухать. Это такой идиотизм!", - сказал Жердев в разговоре на YouTube-канале "Хоккейная кухня".

Жердев этот сезон начал в словацком клубе "Братислава Кэпиталз", но в декабре переблался в итальянский ХК "Мерано". В Альпийской хоккейной лиге нападающий в этом сезоне провёл 18 матчей и набрал 21 (10+11) очко.