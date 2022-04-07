Эстония и Финляндия арендуют плавучий терминал сжиженного газа

"Снабжение Эстонии и Финляндии природным газом сильно зависит от России, поэтому в нынешнее нестабильное время необходимо обеспечить свои тылы и быть готовыми отказаться от идущего из России газа. Вместе с северными соседями мы посчитали, что разумнее всего было бы объединить свои силы и обеспечить газоснабжение обеих стран путем принятия в эксплуатацию совместного терминала сжиженного природного газа уже в нынешнем году", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"В связи с войной в Украине мы должны быть готовы к возможной остановке импорта газа. Плавучий терминал СПГ является эффективным способом обеспечения газоснабжения, в том числе и для промышленности. Я благодарю правительство Эстонии за хорошее сотрудничество", - добавил министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Согласно плану, Эстония и Финляндия создадут необходимые для обслуживания плавучего терминала причалы для перетяжки и совместно возьмут в аренду плавучий терминал, которым могут пользоваться обе страны на обоих берегах Финского залива. Необходимые причалы для перетяжки будут сооружены в эстонском Палдиски и финском Инкоо.

Совместно арендуемый плавучий терминал СПГ планируется доставить в регион к осени и сначала поставить его у причала для перетяжки, где это можно будет сделать быстрее всего. Далее местонахождение плавучего терминала будет определяться в зависимости от потребностей и объемов рынка. Причалы для перетяжки на обоих берегах Финского залива увеличат надежность поставок потребителям газа обеих стран и обеспечат необходимую гибкость для пользования плавучим терминалом.

Сооружение необходимых причалов для перетяжки возьмут на себя оба государства, расходы по аренде терминала планируется разделить в соответствии с объемами потребления газа странами. Оценочные расходы по аренде плавучего терминала составляют для Эстонии от 10 млн евро в год.

Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 тераватт-часов, потребление Эстонии - около 5 тераватт-часов.

По причине военной агрессии России в Украине весь Европейский союз поставил перед собой цель отказаться от российского природного газа при первой возможности, но не позднее чем к концу десятилетия.