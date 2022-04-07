Ринкевич: Россия не может остаться безнаказанной

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, министры иностранных дел обсудили войну России на Украине, а также усиление обороны и сдерживания НАТО.

Ринкевич сказал, что планирование архитектуры сдерживания и обороны НАТО должно быть незамедлительным. По мнению Латвии, акт об основании совета Россия-НАТО утратил силу, поэтому его публичный отзыв не имеет для Латвии решающего значения.

Ринкевич подчеркнул, что международному сообществу необходимо добиться того, чтобы Россия села за стол содержательных переговоров и немедленно прекратила войну на Украине, что означает прекращение огня и вывод войск. В то же время это не должно происходить за счет суверенитета Украины.

На встрече министров иностранных дел стран НАТО Ринкевич поддержал необходимость размещения постоянных сил НАТО в странах Балтии с учетом ситуации с безопасностью в регионе.