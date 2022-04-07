Украина сегодня: ленд-лиз США, новые данные о Буче, исключение России из Совета по правам человека

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Он расширит полномочия Белого дома по ускоренной поставке вооружений Киеву. Следующий этап - одобрение Палаты представителей США, после чего его должен подписать президент Джо Байден.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время США предоставят Украине "10 противотанковых систем на каждый российский танк".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, который отличается от стамбульских договоренностей.

Лавров назвал "неприемлемым", что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов.

Еще, по словам Лаврова, Украина изменила два пункта:

Пункт о проведении военных учений только с согласия всех стран-гарантов, включая Россию.

Пункт о том, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь.

Министр иностранных дел России считает, что Киев пытается "подорвать" переговоры с Москвой под нажимом Вашингтона, который якобы подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий.

Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Резолюцию одобрили 93 страны, против проголосовали 24, воздержались 58.

Стало больше информации о произошедшем в Буче. Deutsche Welle взял интервью у мэра города Анатолия Федорука. Среди прочего он попросил тех, кто покинул его, пока не возвращаться.

А Федеральная разведывательная служба Германии перехватила предполагаемые переговоры по радиосвязи российских военных, судя по которым убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военнослужащих.

При этом американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает россиянина, взятого в плен.

Страны-участницы НАТО разделились во мнениях по поводу дальнейшей политики в отношении России в условиях продолжающейся в Украине войны. По данным NYT, страны Балтии и Польша требуют полностью разорвать отношения с Москвой, в свою очередь Германия, Франция и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Около 60 российских военнослужащих, дислоцированных в Пскове, отказались ехать воевать в Украину. Сейчас большая часть военнослужащих, отказавшихся ехать в Украину, уволена со службы, некоторым угрожают и уголовными делами.

Минобороны России сообщает:

Российские войска блокировали населенный пункт Угледар, сейчас ведут бой за его освобождение.

Российские войска полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке.

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины.

Главное из сводки генштаба Украины

Россия продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины и перегруппировку войск.

Российские войска сосредоточились на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

Отдельные подразделения российских войск после ухода из Украины восстанавливают боеспособность в Брянской и Курской областях России, а также в Беларуси.

Харьков блокируют и обстреливают до пяти батальонных тактических групп России.

Продолжаются попытки наступления в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское, Попасное, Марьинка, Боровское и Сладкое.