Чт, 7.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Сотрудники посольства Латвии в Украине вернулись в Киев

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня вечером сотрудники посольства Латвии в Украине вернулись в Киев, чтобы продолжить свою работу в украинской столице, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он поблагодарил латвийских дипломатов, которые самоотверженно выполняют свою работу на Украине.

Ринкевич также добавил, что посол Латвии отправится в Киев после завершения консультаций в Риге.

В начале войны с Россией сотрудники посольства Латвии на Украине переехали из Киева во Львов и продолжили там работу в сокращенном составе.

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