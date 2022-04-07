Сотрудники посольства Латвии в Украине вернулись в Киев

Он поблагодарил латвийских дипломатов, которые самоотверженно выполняют свою работу на Украине.

Šovakar Latvijas vēstniecības personāls Ukrainā atgriezies Kijivā, lai turpinātu darbu Ukrainas galvaspilsētā. Paldies mūsu diplomātiem, kas pašaizliedzīgi veic savu darbu Ukrainā. Mūsu vēstnieks dosies uz Kijivu pēc tam, kad tiks pabeigtas konsultācijas Rīgā 🇱🇻🤝🇺🇦 pic.twitter.com/8ztflXXSCh — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022

Ринкевич также добавил, что посол Латвии отправится в Киев после завершения консультаций в Риге.

В начале войны с Россией сотрудники посольства Латвии на Украине переехали из Киева во Львов и продолжили там работу в сокращенном составе.