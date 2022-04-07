"Была готова на любую работу". В Рижской восточной больнице - первый врач из Украины

В Латвию Тимощук приехал из Луцка, где работала фельдшером-лаборантом в Центре доноров крови. Тимощук рассказывает, что было ясно, что как можно скорее нужно найти работу, чтобы немного уменьшить беспокойство от новостного потока событий украинской войны.

В Украине у нее остались муж и зять, с которыми она связывается каждый день и, конечно, волнуется.

"Но я благодарна, что все живы. Мои родители, я и дочка в безопасности здесь - в Латвии. Готова была на любую работу, но дочь двоюродной сестры сказала искать место в Восточной больнице", - рассказывает врач.

У нее были все документы об образовании и специалисты по персоналу больницы помогли как информацией, так и рекомендациями и советами.

"Кроме того, мне предложили работу, где я смогу получить дополнительные навыки и специализацию, что мне точно пригодится в будущем.

Я благодарна коллегам, они очень поддерживают. И не могу не поблагодарить всех жителей Латвии, которые помогают нам и поддерживают Украину", - резюмирует медик.

Тимощук сейчас изучает навыки проведения гистологических анализов в Центре патологии. Гистологические анализы проводятся, например, для того, чтобы выяснить, есть ли у человека доброкачественная или злокачественная опухоль.

О возможностях работы в RAKUS интересовались 30 специалистов разных медицинских отраслей из Украины - врачи, фармацевты, сестры и специалисты лаборатории. Больше всего заявок получено от врачей различных специальностей - кардиологов, неврологов, анестезиологов, сосудистых хирургов, гинекологов, онкологов, урологов и реабилитологов.

В настоящее время, параллельно формальностям процесса признания образовательной документации, у украинских медиков, которые заявились на работу, уже состоялись первые переговоры с руководителями клиник RAKUS, чтобы у обеих сторон создалось представление и понимание процесса работы, обязанностей и рабочей среды.

Председатель правления RAKUS Имантс Паэглитис признает, что, возможно, многие из-за военных событий в Украине испытали чувство беспомощности, когда не знают, как помочь и как помочь больше. RAKUS решил помочь, предложив работу украинским медикам, которые приезжают в Латвию, убегая от ужасов войны.

Руководитель больницы подчеркивает, что в этот момент важно оказывать поддержку гражданским лицам Украины как можно скорее. Поэтому персонал больницы помогает ориентироваться в формальностях сортировки документов, а также проводит индивидуальные переговоры, чтобы, например, организовывать бесплатное дополнительное обучение.

"Со стороны больницы делаем все, чтобы протянуть руку помощи медикам Украины в этот момент, потому что на страницах истории Латвии тоже были трагичные, несправедливые и суровые события", - обещает Паэглитис.