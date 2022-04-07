Чт, 7.04.2022
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Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии

Приговор Гапоненко официально вступил в силу

Александр Гапоненко ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Верховный суд принял решение не принимать кассационную жалобу на решение суда Видземского предместья города Риги, по которому пророссийский активист Александр Гапоненко признан виновным в вызывании национальной ненависти и направленной против Латвии деятельности, присудив ему условное лишение свободы, выяснил агентство LETA.

Таким образом решение вступило в силу.

Гапоненко обвиняется по трем статьям Уголовного закона - разжигание национальной и этнической розни, действия против Латвии и содействие иностранному государству в действиях против Латвии.

Суд приговорил Гапоненко к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

В 2017-2018 году Гапоненко распространял в интернете ложные утверждения о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычного населения и возможном геноциде против латвийских русскоязычных со стороны латвийской армии и союзников по НАТО.

Гапоненко, например, писал в своей статье, что в Латвию прибыли бойцы спецназа США, которые будут выдавать себя за российских повстанцев и устраивать беспорядки, чтобы иметь основания для действий против лидеров русского движения.

Прокуратура указывает, что Гапоненко поддерживал регулярные контакты с российскими учреждениями, организациями и должностными лицами с целью заручиться поддержкой российских властей в действиях, сознательно направленных против функционирования латвийской государственной системы.

Ранее суд первая инстанция также приговорил его к условному лишению свободы, но приговор был обжалован в Рижском окружном суде.

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