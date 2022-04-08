Могут ли Путин с Лавровым оказаться на скамье подсудимых в Германии?

И такие случаи в Германии уже были. Так, в прошлом году немецкий суд приговорил к пожизненному заключению оказавшегося в ФРГ в качестве беженца бывшего полковника сирийских спецслужб, признав его виновным в причастности к пыткам и убийствам граждан в самой Сирии.

И согласно действующему в Германии законодательству, добавила Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер, совсем не обязательно ждать окончания войны. Привлекать к ответственности за совершение военных преступлений можно и во время военных действий. К слову, различий в том, кто совершает такие преступления - российские или украинские военнослужащие, для нее нет.

Для возбуждения дела достаточно начального подозрения

Принимавший участие в составлении заявления адвокат Николаос Гацеас подчеркнул, что важно иметь в виду не только "тех там наверху, то есть, Путина, Лаврова или членов Совбеза России, но и тех, кто также совершал такие преступления, а это - командиры на местах в Украине и, в конечном счете, каждый конкретный солдат".

При этом, отметил адвокат, порог для возбуждения такого следствия в Германии весьма низок: достаточно начального подозрения о наличии деяния, за которое предусмотрено уголовное наказание. Что же касается конкретных событий в Украине, заявил Гацеас, то "такой порог совершенно ясно преодолен самое позднее после ставшей достоянием гласности резни в Буче".

Смысл же начала следствия в Германии заключается в том, что в этом случае в распоряжении прокуратуры оказываются все инструменты, необходимые для выяснения обстоятельств совершения преступлений, а также возможность ходатайствовать об ордере на арест. Тем самым подозреваемые могут быть через Интерпол объявлены в розыск в 194 странах мира. "В 192-х, - поправился Гацеас, - поскольку я не исхожу из того, что в России и Беларуси такие ордеры на арест будут приняты к исполнению".

Опрос украинских свидетелей в Германии уже начался

Для проведения следственных мероприятий немецкой прокуратуре необязательно отправлять сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам в Украину на места преступлений. Очень многое, рассказала Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер, можно сделать и в самой Германии, опрашивая, например, в качестве свидетелей прибывающих сюда украинских беженцев и изучая имеющиеся в их распоряжении фото и видеоматериалы.

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер и Герхард Баум выбрали для своего заявления в Генпрокуратуру 10 конкретных деяний, которые, по их мнению, следует квалифицировать как военные преступления. Это, в частности, обстрел атомной электростанции, бомбардировка роддома и театра в Мариуполе, применение запрещенных международным правом кассетных боеприпасов, перекрытие мирному населению доступа к продуктам питания, убийства в Буче.

У военных преступлений нет срока давности