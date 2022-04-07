Видео ⟩ Стрельба в центре Тель-Авива: погибли как минимум двое

Около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе. Сообщалось, что стреляли в нескольких местах улицы.

В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

В результате инцидента два человека погибли, еще как минимум восемь получили ранения, состояние двух из них критическое.

Пресс-секретарь полиции Эли Леви сообщил журналистам, что террористов, по всей видимости, было двое.

Одного из нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов, местоположение второго пока неизвестно, полиция пытается его задержать.

Telegram-канал "Кровавая барыня" утверждает, что ликвидированы оба террориста.