Чт, 7.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Стрельба в центре Тель-Авива: погибло, как минимум, двое

ФОТО: Twitter/Citizenjane1

В центре Тель-Авива, Израиль, на улице Дизенгоф два неизвестных открыли стрельбу по прохожим. Об этом пишет Haaretz.

Около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе. Сообщалось, что стреляли в нескольких местах улицы.

В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

В результате инцидента два человека погибли, еще как минимум восемь получили ранения, состояние двух из которых критическое.

Пресс-секретарь полиции Эли Леви сообщил журналистам, что террористов, по всей видимости, было двое.

Одного из нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов, местоположение второго пока неизвестно, полиция пытается его задержать.

Telegram-канал "Кровавая барыня" утверждает, что ликвидированы оба террориста.

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