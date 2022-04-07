Видео ⟩ Стрельба в центре Тель-Авива: погибло, как минимум, двое
В центре Тель-Авива, Израиль, на улице Дизенгоф два неизвестных открыли стрельбу по прохожим. Об этом пишет Haaretz.
В центре Тель-Авива, Израиль, на улице Дизенгоф два неизвестных открыли стрельбу по прохожим. Об этом пишет Haaretz.
Около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе. Сообщалось, что стреляли в нескольких местах улицы.
В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.
В результате инцидента два человека погибли, еще как минимум восемь получили ранения, состояние двух из которых критическое.
Пресс-секретарь полиции Эли Леви сообщил журналистам, что террористов, по всей видимости, было двое.
Одного из нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов, местоположение второго пока неизвестно, полиция пытается его задержать.
Telegram-канал "Кровавая барыня" утверждает, что ликвидированы оба террориста.
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