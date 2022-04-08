Пт, 8.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Выявлено 960 новых случаев Covid-19, умерло 3 человека

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 960 новых случаев Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​​

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Два человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 304 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 656 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1078,1 случая.

Всего вчера было сделано 5259 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 18,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 807 385 жителей Латвии.

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