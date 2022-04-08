Выявлено 960 новых случаев Covid-19, умерло 3 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 960 новых случаев Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 960 новых случаев Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
Два человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 304 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 656 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1078,1 случая.
Всего вчера было сделано 5259 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 18,3%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 807 385 жителей Латвии.
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