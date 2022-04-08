Пт, 8.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Видео ⟩ "Медуза": на видео запечатлены убийства мирных жителей во время российской оккупации

Убитые мирные жители в Украине. ФОТО: AFP/SCANPIX

"Медуза" опубликовала видео, снятое дроном в период с 23 по 30 марта в украинском городе Буча, которое доказывает, что местные жители были убиты во время оккупации города российскими войсками.

По информации "Медузы", видео им передал националист Сергей "Боцман" Коротких, чья группа воюет на стороне Украины. Он утверждает, что его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Это видео важно тем, что позволяет получить еще одно, альтернативное, свидетельство того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск. Напомним, что первым документальным доказательством была спутниковая съемка города от компании Maxar.

"Медуза" пишет: "Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли".

Портал также сообщает, что на нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая состоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.

На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.

Галерея: Геноцид в Буче (Украина)

Видео: Запись с дрона

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