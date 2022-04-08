"Х*й войне" и "Путин х**ло" - главные слова, которые скандировала публика, собравшаяся в рижском клубе First Mir. В четверг, 7 апреля, здесь прошел благотворительный концерт Noize MC и Монеточки "Голоса мира" (Voices of Peace).

Билеты на концерт были раскуплены буквально сразу после его анонса. Для тех, кто не успел поймать билет, "Медуза" вела трансляцию, во время которой все зрители могли сделать пожертвования. Только за время выступления было собрано 12 000 евро. Продажей билетов удалось собрать больше 60 тысяч евро.

Все собранные средства пойдут в фонд Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.

Заявленный на 20:00 концерт начался практически вовремя. Первой на сцену вышла Монеточка, завершал вечер Noize MC. Отыграв по очереди добрые три часа, для продолжения Noize MC пригласил всех в Вильнюс. Там концерт пройдет уже в это воскресенье, 10 апреля.

Нет войне!

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Концерт Монеточки и Noize MC в Риге, 7.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev