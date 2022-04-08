Фото ⟩ В Эстонии нашли самую улыбчивую косулю

"На самом деле я пошел попробовать сфотографировать медведя. Еще до того, как посмотреть на карту, я знал, что там есть большой луг и там может быть кто-то", - рассказал автор фото Эрки Ментал порталу Lemmik.

"Придя на место, я сразу увидел три стада косуль. Чтобы их не беспокоить, я спрятался в так называемой канаве. Два стада в какой-то момент объединились и начали двигаться ко мне. Периодически они смотрели в мою сторону, слыша щелчки фотоаппарата", - рассказывает Эрки.

Одна косуля оказалась смелее и любопытнее остальных. "Одной косуле стало интересно, что же там в канаве происходит. Она долго стояла и позировала, издавала предупреждающие звуки, и тут мне удалось получить такое фото. Потом стада пошли дальше есть, они в одну сторону, я в другую - фотографировать лису", - рассказал автор фото.

ФОТО: Erki Mental