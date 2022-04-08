Фото до и после ⟩ Как кафе почти 30-летней давности превратилось в уютное и гостеприимное место

Дизайнер интерьера получил задание помочь семье обновить главный обеденный зал кафе. Он был устаревшим, помещение выглядело мрачным. Желанием владельцев кафе было создать светлое, уютное и гостеприимное пространство, которое отражало бы характер новых владельцев и в то же время рассказывало бы о долгой истории этого места.

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Начальные этапы косметического ремонта

Перед началом планирования самое важное, что нужно учесть - это бюджет. Составление бюджета позволит понять, насколько масштабными могут быть изменения и размах ремонта. Также установите временные рамки - как долго бизнес может продержаться закрытым или его деятельность сокращенной, чтобы завершить этот процесс. Это поможет не только спланировать все остальное - новую планировку, привлечь рабочую силу для ремонта, заказать мебель и спланировать поставки, оборудовать и установить все необходимое, - но и своевременно подготовить информацию для клиентов о грядущих изменениях.

ФОТО: Пресс-фото

После определения бюджета и сроков переходите к процессу планирования и создайте доску визуализации. Представьте, какое пространство вы хотите иметь - стиль, цвета, материалы, основные элементы и декор. Ищите вдохновение на различных интернет-ресурсах, а также изучайте последние тенденции в дизайне. Но отправной точкой должна быть функциональность. Например, в этом кафе люди довольно часто устраивают личные мероприятия, поэтому мебель должна быть гибкой, чтобы владельцы могли легко перемещать ее в зависимости от ситуации и адаптировать пространство по мере необходимости.

"Если на данном этапе у вас больше сомнений, чем ответов, - обратитесь за профессиональной консультацией. В IKEA есть специальная команда, работающая с бизнес-клиентами, которая может помочь на всех этапах - от идеи до реализации. А если вы приобретете не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA, предложенных в плане, то услуги дизайнера интерьера будут бесплатными", - делится советом дизайнер интерьера IKEA Линда Рибака-Орлова.

Хозяева были открыты для дизайнерских решений по замене барной стойки при сохранении ограждения. С самого начала говорили, что такая большая и массивная стойка в помещении не нужна. Еще один важный фактор - хозяевам требовалась удобная и функциональная мебель, которую можно было бы легко приспособить для различных развлекательных целей, поскольку этот зал кафе в основном служит для проведения различных мероприятий и торжеств.

ФОТО: Пресс-фото

Таким образом, обеденный зал был расширен за счет умелой замены барной стойки на кухонный шкаф и столешницу. Поэтому для посетителей были созданы два дополнительных места, где они могут присесть и насладиться трапезой. Во время мероприятий это место можно использовать для размещения еды. В этом месте в основном преобладает деревянная мебель. Поскольку кафе расположено в сельской местности, владельцы хотели, чтобы интерьер гармонировал с ней. Ультрасовременный интерьер не отражает этого желания, поэтому была выбрана более натуральная деревянная мебель.