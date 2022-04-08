Пт, 8.04.2022
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  • Как кафе почти 30-летней давности превратилось в уютное и гостеприимное место

Фото до и после ⟩ Как кафе почти 30-летней давности превратилось в уютное и гостеприимное место

ФОТО: Пресс-фото

В последние годы кафе и рестораны переживали непростые времена. Многие кафе терпеливо ждали, когда ограничения ослабнут и можно будет снова встретить своих любимых клиентов лицом к лицу в помещении. Возможно, некоторые из них использовали этот период для столь необходимых внутренних изменений. Профессиональный дизайнер интерьера помог обновить старое и любимое семейное кафе в Добельском районе, которое досталось в наследство от отца. 

Дизайнер делится советами для других владельцев бизнеса, с чего начать и что нужно иметь в виду, и рассказывает, как ей удалось освежить заведение, сохранив память об основателе.

Кафе было основано в 1994 году в знаменательную дату - 18 ноября, когда Латвия празднует День независимости. Владелец продал свой автомобиль, и вырученные деньги послужили стартовым капиталом - он купил помещение, которое впоследствии превратил в кафе. Ранее в этом помещении были парикмахерская и швейный салон. Владелец кафе, к сожалению, не так давно ушел из жизни, и теперь бизнес перешел к его семье. Они хотят сберечь то, что было так важно для их отца, и таким образом сохранить память о нем. Ведение ресторанного бизнеса в последние несколько лет было непростым делом. Тем не менее семья делает все возможное, и один из первых шагов, который они готовы сделать - это обновить интерьер кафе. Однако некоторые помещения они решили оставить такими как есть, чтобы они напоминали о старых временах и об их отце.

Дизайнер интерьера получил задание помочь семье обновить главный обеденный зал кафе. Он был устаревшим, помещение выглядело мрачным. Желанием владельцев кафе было создать светлое, уютное и гостеприимное пространство, которое отражало бы характер новых владельцев и в то же время рассказывало бы о долгой истории этого места.

Галерея: Фото до

Галерея: Фото после 

Начальные этапы косметического ремонта

Перед началом планирования самое важное, что нужно учесть - это бюджет. Составление бюджета позволит понять, насколько масштабными могут быть изменения и размах ремонта. Также установите временные рамки - как долго бизнес может продержаться закрытым или его деятельность сокращенной, чтобы завершить этот процесс. Это поможет не только спланировать все остальное - новую планировку, привлечь рабочую силу для ремонта, заказать мебель и спланировать поставки, оборудовать и установить все необходимое, - но и своевременно подготовить информацию для клиентов о грядущих изменениях.

ФОТО: Пресс-фото

После определения бюджета и сроков переходите к процессу планирования и создайте доску визуализации. Представьте, какое пространство вы хотите иметь - стиль, цвета, материалы, основные элементы и декор. Ищите вдохновение на различных интернет-ресурсах, а также изучайте последние тенденции в дизайне. Но отправной точкой должна быть функциональность. Например, в этом кафе люди довольно часто устраивают личные мероприятия, поэтому мебель должна быть гибкой, чтобы владельцы могли легко перемещать ее в зависимости от ситуации и адаптировать пространство по мере необходимости.

"Если на данном этапе у вас больше сомнений, чем ответов, - обратитесь за профессиональной консультацией. В IKEA есть специальная команда, работающая с бизнес-клиентами, которая может помочь на всех этапах - от идеи до реализации. А если вы приобретете не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA, предложенных в плане, то услуги дизайнера интерьера будут бесплатными", - делится советом дизайнер интерьера IKEA Линда Рибака-Орлова.

Хозяева были открыты для дизайнерских решений по замене барной стойки при сохранении ограждения. С самого начала говорили, что такая большая и массивная стойка в помещении не нужна. Еще один важный фактор - хозяевам требовалась удобная и функциональная мебель, которую можно было бы легко приспособить для различных развлекательных целей, поскольку этот зал кафе в основном служит для проведения различных мероприятий и торжеств.

ФОТО: Пресс-фото

Таким образом, обеденный зал был расширен за счет умелой замены барной стойки на кухонный шкаф и столешницу. Поэтому для посетителей были созданы два дополнительных места, где они могут присесть и насладиться трапезой. Во время мероприятий это место можно использовать для размещения еды. В этом месте в основном преобладает деревянная мебель. Поскольку кафе расположено в сельской местности, владельцы хотели, чтобы интерьер гармонировал с ней. Ультрасовременный интерьер не отражает этого желания, поэтому была выбрана более натуральная деревянная мебель.

Когда необходимо только освежить обстановку

Дизайнер интерьеров говорит, что иногда освежить пространство можно с помощью быстрого и простого ремонта. Изменение цвета стен - это самый простой способ начать ремонт, потому что цвет может создать совершенно другое ощущение. То же самое с освещением - оно оказывает огромное влияние на атмосферу и уют, поэтому стоит подумать о новых или дополнительных решениях для освещения. Оцените также, хорошо ли подходит существующая мебель или нужно что-то изменить. Затем подумайте о новых шторах, подушках на стулья, текстиле для стола, столовых приборах, посуде, вазах и других предметах декора. Растения - живые или искусственные - оживляют любое пространство.

ФОТО: Пресс-фото

"Используйте стены, так как их можно интересно украсить. На свободной стене добавьте полки, стеллажи - это создаст ощущение домашнего уюта. В этом конкретном кафе я сохранила некоторые детали старого интерьера, соединила с ними новые и разместила их на стенах в повторяющейся манере - это помогает создать аутентичный вид, а также рассказать о долгой истории этого места. Еще одна оригинальная идея - деревянные стулья были закреплены на стенах и стали аксессуаром, который тоже помогает чувствовать себя как дома", - рассказывает Рибака-Орлова.

Чтобы помещение всегда выглядело стильно и современно, дизайнер интерьера советует менять декор и текстиль два раза в сезон - летом и зимой. Это позволит создать совершенно иную, приятную атмосферу как для персонала, так и для посетителей.

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