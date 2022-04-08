"Никто не подписывался быть мясом": юрист о том, как в России отказываются воевать

"Прокуроры и следователи не знают, что делать с ними, - говорит Гребенюк. - Дело возбуждать нельзя, не направлять материалы никуда - тоже нельзя, поэтому они ничего и не делают. Только участвуют в запугивании военнослужащих - если не поедешь, то возбудим дело".

Несколько таких рапортов адвокат передал "Медиазоне". Например, один из военнослужащих пишет, что за несколько дней до начала войны стал выполнять задачи в составе группы сотрудников ФСБ в качестве водителя автомобиля "Урал". Через несколько недель он несколько раз попал под артиллерийский обстрел, а еще неделю спустя руководитель группы предложил солдату переместиться еще дальше "в небезопасный район". Водитель ответил отказом, отметив в рапорте, что считает нецелесообразным свое пребывание в новой дислокации "с целью сохранения себе жизни и здоровья".

Другой военный - тоже водитель - в рапорте сообщил, что за несколько дней до войны был отправлен в командировку "для выполнения специальных задач", стал попадать под обстрелы, «видел потери военной техники и личного состава», из чего "сделал вывод о том, что личный состав отправляют на передний край боевых действий, на верную гибель".

Через несколько недель он обратился к командиру и сказал, что свое участие считает "нецелесообразным", "возвращаться после отступлениях на передний край не желает".

"Туда нередко заезжают на тентованных "Уралах", покрытых брезентом, и пули, грубо говоря, свистели по салону, по кузову, - комментирует Гребенюк. - И военнослужащие, уже имевшие опыт в Чеченской республике, которые, ну, не сказать, что трусы там какие-то, многие понимают, что так нельзя просто - никто не подписывался под то, чтобы быть мясом. Поэтому очень многие отказываются".

Дела за отказ воевать не заводят, всем угрожают увольнениями

В российском Уголовном кодексе для военнослужащих есть целых 22 статьи, они образуют главу 33 УК - преступления против военной службы. Но к преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них, считает Гребенюк - статью 332 УК, "неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам службы".

До сих пор ни одно дело по этой статье, знает бывший прокурор от своих коллег, возбуждено после 24 февраля не было: "Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом - едем туда, открываем огонь там. Их мнение - готовы они или не готовы - спрашивают только на стадии укомплектовывания. Тем, кто говорит, что готовы, дают приказ. А тот, кто не готов - он приказ этот не получает вообще".