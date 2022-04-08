Фото ⟩ Путин посетил похороны Жириновского

Траурная церемония началась в пятницу утром с богослужения в храме Христа Спасителя. Прощание с Жириновским проходит в Колонном зале Дома союзов.

Похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Там покоятся родственники Жириновского.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Он умер в возрасте 75 лет.

Галерея: Похороны Владимира Жириновского