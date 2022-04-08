Пт, 8.04.2022
Я благодарна коллегам, они очень поддерживают. И не могу не поблагодарить всех жителей Латвии, которые помогают нам и поддерживают Украину. Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии
Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии

Фото ⟩ Путин посетил похороны Жириновского

Похороны Жириновского ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 8 апреля, в Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским. Среди прочих ее посетил президент России Владимир Путин.

Траурная церемония началась в пятницу утром с богослужения в храме Христа Спасителя. Прощание с Жириновским проходит в Колонном зале Дома союзов.

Похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Там покоятся родственники Жириновского.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Он умер в возрасте 75 лет.

Галерея: Похороны Владимира Жириновского

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