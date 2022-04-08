Фото ⟩ Путин посетил похороны Жириновского
В пятницу, 8 апреля, в Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским. Среди прочих ее посетил президент России Владимир Путин.
В пятницу, 8 апреля, в Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским. Среди прочих ее посетил президент России Владимир Путин.
Траурная церемония началась в пятницу утром с богослужения в храме Христа Спасителя. Прощание с Жириновским проходит в Колонном зале Дома союзов.
Похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Там покоятся родственники Жириновского.
О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Он умер в возрасте 75 лет.
Галерея: Похороны Владимира Жириновского
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!