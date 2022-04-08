Началась продажа билетов на проверочные матчи сборной Латвии по хоккею

Хоккеисты сборной Латвии 8 и 9 мая в "Арена Рига" сыграют с командой Казахстана. Первый матч начнётся в 17:00, а на следующий день командый выйдут на лёд в 19:30. Эти проверочные матчи станут единственными для сборной Латвии перед тем, как команда отправится на чемпионат мира в Финляндию.

Цены на билеты будут зависеть от выбранного сектора, а предъявив удостоверение школьника, студента, пенсионера или инвалида билеты можно будет приобрести со скидкой. Билеты на матч Латвия - Казахстан можно приобрести здесь.

Отметим, что на оба матча не будет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации от Covid-19.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе "В" с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией, Великобританией и Австрией. В группе "А" будут представлены Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Напомним, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) из-за военного вторжения России в Украину отстранила от соревнований сборные России и Беларуси. Их место заняли Франция и Австрия.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая.