Рига подарит Киеву автобусы

Таким образом Рига попытается помочь городу-побратиму компенсировать утраченный общественный транспорт, пострадавший во время российской военной агрессии.

Смилтенс добавил, что автобусы планируется доставить в украинскую столицу с запчастями, а также загрузить гуманитарной помощью, например, медикаментами.

По словам вице-мэра Риги, что на следующей неделе планируется предоставить точную информацию об этой помощи Киеву.